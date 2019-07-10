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РИА Новости
Новое оружие России

Подлодка "Лада" не будет прототипом "Калины", заявил глава ОСК

Вчера, 12:13
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© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в фотобанкГлава ОСК Алексей Рахманов
Глава ОСК Алексей Рахманов
© РИА Новости / Игорь Руссак
Перейти в фотобанк
Глава ОСК Алексей Рахманов. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Технический проект неатомной подводной лодки "Калина" будет разработан на основе всех наработок предыдущих подлодок, "Лада" не выступает прототипом, сообщил РИА Новости глава "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Алексей Рахманов.
Ранее он же рассказал агентству о планируемом подписании с Минобороны РФ контракта на разработку технического проекта "Калины".
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Глава ОСК сообщил о готовящемся контракте на техпроект подлодки "Калина"
"Это симбиоз. Говорить, что какая-то из этих лодок станет прототипом "Калины", нельзя. Это сборная солянка. Если сравнивать с самолетами поколения 4++ и пятого поколения, то это пятое поколение", - сказал Рахманов.
По его словам, "Калина" - это продолжение предыдущего проекта "Лада". "Совершенно очевидно", что в "Калине" будут использованы "все наработки, которые у есть в энергетике традиционных подводных лодок".
"Но очевидно, что лодки серии "Лада" показали гораздо лучшие характеристики по внешним акустическим полям. И у нас получилось при относительно небольшом водоизмещении при проектировании однокорпусной лодки получить очень хороший результат", - сказал Рахманов.
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Проект неатомной подводной лодки "Калина", строительство которой включено в госпрограмму вооружений на 2018-2027 годы, разработан центральным конструкторским бюро морской техники "Рубин" по заказу Минобороны РФ в 2015 году.
Главными особенностями проекта "Калина" являются штатная воздухо-независимая силовая установка и крылатые ракеты "Калибр-ПЛ". По своим тактико-техническим характеристикам подлодки "Калина" должны значительно превзойти предшественников проектов 636 "Варшавянка" и 677 "Лада".
За счет воздухо-независимой установки "Калина" получит возможность находиться под водой до двух недель без всплытия для зарядки аккумуляторных батарей, в то время как ее аналоги проектов 636 и 877 класса "Варшавянка" вынуждены всплывать ежесуточно.
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Новое оружие РоссииАлексей РахмановОбъединенная судостроительная корпорацияМоскваРоссияБезопасность
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