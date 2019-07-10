Подлодка "Лада" не будет прототипом "Калины", заявил глава ОСК

МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Технический проект неатомной подводной лодки "Калина" будет разработан на основе всех наработок предыдущих подлодок, "Лада" не выступает прототипом, сообщил РИА Новости глава "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Алексей Рахманов.

Ранее он же рассказал агентству о планируемом подписании с Минобороны РФ контракта на разработку технического проекта "Калины".

"Это симбиоз. Говорить, что какая-то из этих лодок станет прототипом "Калины", нельзя. Это сборная солянка. Если сравнивать с самолетами поколения 4++ и пятого поколения, то это пятое поколение", - сказал Рахманов.

По его словам, "Калина" - это продолжение предыдущего проекта "Лада". "Совершенно очевидно", что в "Калине" будут использованы "все наработки, которые у есть в энергетике традиционных подводных лодок".

"Но очевидно, что лодки серии "Лада" показали гораздо лучшие характеристики по внешним акустическим полям. И у нас получилось при относительно небольшом водоизмещении при проектировании однокорпусной лодки получить очень хороший результат", - сказал Рахманов.

Проект неатомной подводной лодки "Калина", строительство которой включено в госпрограмму вооружений на 2018-2027 годы, разработан центральным конструкторским бюро морской техники "Рубин" по заказу Минобороны РФ в 2015 году.

Главными особенностями проекта "Калина" являются штатная воздухо-независимая силовая установка и крылатые ракеты "Калибр-ПЛ". По своим тактико-техническим характеристикам подлодки "Калина" должны значительно превзойти предшественников проектов 636 "Варшавянка" и 677 "Лада".