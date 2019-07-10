Пушков предложил запретить грузинской певице Катамадзе въезд в Россию

Грузинская певица Нино Катамадзе во время выступления на шестнадцатом международном фестивале "Усадьба JAZZ" в музее-усадьбе "Коломенское". 22 июня 2019

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Грузинской певице Нино Катамадзе, допустившей "русофобские высказывания", должен быть запрещен въезд в Россию, считает сенатор Алексей Пушков.

"На мой взгляд, заявление Катамадзе, которая утверждает, что ненавидит Россию, но при этом приезжает сюда выступать на концертах и зарабатывать деньги, является аморальным и циничным", - сказал Пушков на заседании Совета Федерации.

По его словам, Россия в свое время ввела ограничения на въезд для политиков и общественных деятелей "из зарубежных стран, в том числе и с Украины, которые выступают с антироссийскими и русофобскими заявлениями".

"В связи с этим предлагаю распространить на Катамадзе ограничительные меры по въезду в Россию, а также поступать так впредь с теми фигурами, независимо от общественного положения, которые будут выступать с русофобскими высказываниями", - сказал сенатор.

Катамадзе 30 июня написала в Facebook , что поддерживает протестующих в Грузии, которые требуют отставки главы МВД страны. Она отметила, что 22 июня был ее "самый тяжелый концерт", от которого она "не могла отказаться из-за девятилетней незрячей девочки". Тогда она выступала в Москве с группой Insight на фестивале "Усадьба Jazz", где исполнила грузинскую песню "Сулико" под аккомпанемент ребенка - подопечного фонда Константина Хабенского. Также она написала в соцсети, что то выступление было ее последним концертом в России.