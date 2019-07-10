Песков: говорить о возобновлении авиасообщения с Грузией преждевременно

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. В Кремле уверены, что рано или поздно авиасообщение России и Грузии возобновится, но пока говорить об этом преждевременно, поскольку опасность для россиян в этой стране сохраняется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Разумеется, нельзя исключать возобновления полетов и, конечно же, мы надеемся, что рано или поздно это произойдет. Но сейчас пока, с учетом такой сильной, причем с экстремистскими оттенками, поляризации грузинского общества и антироссийскими, русофобскими проявлениями, существует объективная опасность нахождения в Грузии большого количества российских туристов", - заявил Песков журналистам в ответ на вопрос о том, когда могут быть возобновлены полеты в Грузию и от чего это зависит.
Он подчеркнул, что запрет полетов в эту страну стал абсолютно вынужденной мерой.
"Соответственно, ситуация будет постоянно мониториться, и как только появятся признаки того, что ситуация в Грузии нормализовалась и малейшая угроза для российских туристов, проистекающая из таких русофобских проявлений, исчезла, тогда будет время анализа и принятия каких-то других решений. Пока об этом говорить преждевременно", - добавил представитель Кремля.