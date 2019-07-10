Песков: говорить о возобновлении авиасообщения с Грузией преждевременно

"Разумеется, нельзя исключать возобновления полетов и, конечно же, мы надеемся, что рано или поздно это произойдет. Но сейчас пока, с учетом такой сильной, причем с экстремистскими оттенками, поляризации грузинского общества и антироссийскими, русофобскими проявлениями, существует объективная опасность нахождения в Грузии большого количества российских туристов", - заявил Песков журналистам в ответ на вопрос о том, когда могут быть возобновлены полеты в Грузию и от чего это зависит.