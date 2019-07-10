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РИА Новости

Турция призвала США отказаться от ошибочных шагов в связи с покупкой С-400

Вчера, 12:10
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкЗенитные ракетные системы С-400 "Триумф"
Зенитные ракетные системы С-400 Триумф
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Зенитные ракетные системы С-400 "Триумф". Архивное фото
АНКАРА, 10 июл – РИА Новости. Турция призвала США отказаться от шагов, которые могут нанести ущерб их отношениям, в связи с покупкой Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400, говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Турции Хами Аксоя в среду.
Как заявила накануне глава пресс-службы госдепа США Морган Ортэгус, позиция Вашингтона по вопросу покупки Анкарой С-400 не изменилась, Турцию ждут негативные последствия в случае, если она не откажется от них.
Дмитрий Песков
9 июля, 13:22
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"Заявление пресс-секретаря госдепа США не соответствует духу и содержанию переговоров между президентами Турции и США (Тайипа Эрдогана и Дональда Трампа) в ходе саммита лидеров G20. Условия для поставок в Турцию С-400 очевидны, и президент Трамп это подтвердил. Мы с самого начала вели этот процесс прозрачно, предложили создать рабочую группу для устранения беспокойства США относительно возможного ущерба истребителям F-35, но до сих пор не получили ответ. Призываем США избегать ошибочных шагов, которые могут нанести ущерб двусторонним отношениям, если они продолжат игнорировать дипломатию и диалог", - говорится в заявлении Аксоя.
Покупка новейших российских систем ПВО С-400 спровоцировала международный скандал между Турцией и США: Штаты требовали отказаться от сделки и взамен приобрести их комплексы Patriot. В случае отказа Вашингтон не исключал возможность задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, однако Турция отказалась идти на уступки. Однако после саммита лидеров стран G20 в японской Осаке ситуация между США и Турцией стала менее напряженной, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
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С-400 «Триумф»ТурцияВ мире
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