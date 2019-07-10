Финская компания поможет "Росатому" проектировать новые плавучие блоки АЭС

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Машиностроительный дивизион госкорпорации "Росатом" АО "Атомэнергомаш" и один из ведущих мировых разработчиков ледоколов и ледовых судов финская компания Aker Arctic Technology подписали меморандум, направленный на сотрудничество на рынке проектирования различных типов судов, в том числе новых плавучих блоков АЭС.

"Согласно документу, стороны планируют взаимодействовать в сфере проектирования оптимизированных плавучих атомных энергоблоков, первичной оценки технико-экономических параметров плавучих электростанций на СПГ для принятия инвестиционных решений", - говорится в сообщении сообщении "Атомэнергомаша".

Также стороны намерены заняться экспертизой инициативы создания проекта и постройки полупогружного транспортного судна ледового класса для перевозки сверхтяжёлых и негабаритных грузов, а также экспертизой проекта и постройки контейнеровозов ледового класса для круглогодичной навигации на линиях Северного морского пути.

Aker Arctic Technology – частная финская компания, специализирующаяся на технологиях, проектно-конструкторских услугах, консультировании и испытаниях для судов ледового плавания, ледоколов, офшорных конструкций, морских транспортных систем и портов. Компания работает с крупнейшими мировыми лидерами кораблестроения, оказывает услуги в проектировании ледокольных судов, оффшорных сооружений, ледовых модельных и натурных испытаний.