Экологический ущерб в Усолье-Сибирском оценили в два миллиарда рублей

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Стоимость работ по ликвидации экологического ущерба в городе Усолье-Сибирском в Иркутской области может составить около 2 миллиардов рублей, сообщила РИА Новости руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.
В ноябре 2018 года администрация Усолья-Сибирского ввела в городе режим ЧС из-за риска возникновения угрозы техногенного характера: с промышленной площадки бывшего химкомбината в город нелегально вывозились металлические емкости с остатками ядохимикатов. В феврале 2019 года в Иркутской области был введен режим повышенной готовности, с территории бывшего химкомбината начали вывозить баллоны с ртутью. По информации властей региона, угроза химического отравления уже снята. Из зараженного склада вывезены более тысячи емкостей с ртутью, помещение обеззаражено, предстоят работы по очистке скважин с высокотоксичными веществами.
"Мы написали в правительство письмо и ждем реакции. Надеюсь, будет разработан комплекс мероприятий по ликвидации ущерба. По моим оценкам, программа может обойтись в 2 миллиарда рублей", - сказала Радионова.
Глава ведомства уточнила, что деньги понадобятся для проведения работ по нейтрализации ртути, решения проблемы с утилизацией химикатов.
"Кроме того, там есть проблема, о которой мало кто говорит. Предприятие добывало соляной раствор и закачивало в землю нефтепродукты, более 100 тысяч кубометров нефтепродуктов закачано, и скважины находятся в бесхозном состоянии, они ржавеют, текут. Рядом находится река, и если отходы нефти попадут в реку, то ситуация будет катастрофической", - отметила Радионова.