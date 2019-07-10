Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-10T12:08Z
https://ria.ru/20190710/1556379188.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Экологический ущерб в Усолье-Сибирском оценили в два миллиарда рублей

Вчера, 12:08
744
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Стоимость работ по ликвидации экологического ущерба в городе Усолье-Сибирском в Иркутской области может составить около 2 миллиардов рублей, сообщила РИА Новости руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.
В ноябре 2018 года администрация Усолья-Сибирского ввела в городе режим ЧС из-за риска возникновения угрозы техногенного характера: с промышленной площадки бывшего химкомбината в город нелегально вывозились металлические емкости с остатками ядохимикатов. В феврале 2019 года в Иркутской области был введен режим повышенной готовности, с территории бывшего химкомбината начали вывозить баллоны с ртутью. По информации властей региона, угроза химического отравления уже снята. Из зараженного склада вывезены более тысячи емкостей с ртутью, помещение обеззаражено, предстоят работы по очистке скважин с высокотоксичными веществами.
Понижение уровня воды в Волге
9 июля, 17:13
Почему мелеет Волга? Мнение экологаОбмеление главной реки России значительно сократило нерест промысловой рыбы. Член Общественного совета при Федеральном агентстве водных ресурсов Александр Колотов в интервью радио Sputnik прокомментировал ситуацию.
"Мы написали в правительство письмо и ждем реакции. Надеюсь, будет разработан комплекс мероприятий по ликвидации ущерба. По моим оценкам, программа может обойтись в 2 миллиарда рублей", - сказала Радионова.
Глава ведомства уточнила, что деньги понадобятся для проведения работ по нейтрализации ртути, решения проблемы с утилизацией химикатов.
"Кроме того, там есть проблема, о которой мало кто говорит. Предприятие добывало соляной раствор и закачивало в землю нефтепродукты, более 100 тысяч кубометров нефтепродуктов закачано, и скважины находятся в бесхозном состоянии, они ржавеют, текут. Рядом находится река, и если отходы нефти попадут в реку, то ситуация будет катастрофической", - отметила Радионова.
000135
Обсудить 0
РосприроднадзорУсолье-СибирскоеПроисшествия
Рекомендуем
Рабочие ООО Сименс технологии газовых турбин в цехе по восстановлению лопаток газовых турбин
Siemens считает историю с турбинами в Крыму закрытой
РИА
Новости
Суд в Коми не стал штрафовать мясокомбинат, снабжающий Росгвардию
Поезд в Московском метрополитене
СК возбудил дело о крупном хищении у Московского метрополитена
Грузинская певица Нино Катамадзе во время выступления на шестнадцатом международном фестивале Усадьба JAZZ в музее-усадьбе Коломенское. 22 июня 2019
Пушков предложил запретить грузинской певице Катамадзе въезд в Россию
Лента
новостей
В Якутии возбудили уголовное дело после взрыва на судоремонтном заводе
Крымским делегатам отказали в участии в российско-турецком форуме
Последствия подтопления в городе Тулун в Иркутской области
В Иркутской области оценили ущерб от паводка
Владимир Путин проводит заседание Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами. 24 июня 2019
Путин проведет совещание по экономической ситуации
В Москве в номере отеля нашли тело девушки
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на четырнадцатой большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Песков прокомментировал cпор между "Роснефтью" и "Транснефтью
Президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов
Глава ОСК сообщил о готовящемся контракте на техпроект подлодки "Калина"
Женщина около разрушенного дома в городе Тулуне Иркутской области
В Иркутской области после паводка почти 50 тысяч человек сделали прививки
Логотип Росатом
Финская компания поможет "Росатому" проектировать новые плавучие блоки АЭС
Георгий Габуния
Как мать Габунии отреагировала на скандал после оскорбления Путина
Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении более 1,5 миллиона рублей из кассы одного из банков города Салавата
В соцсети объявили сбор денег для башкирской кассирши
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:08Россия не против идеи подключить Китай к диалогу по СНВ, заявил Рябков
11:05В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
11:04В Генконсульстве рассказали о погибших в Греции россиянах
11:04Парализованный почти 11 лет француз умер в результате эвтаназии
11:00Москва не приемлет претензии США к России по ДРСМД, заявили в МИД
10:59"Замечание" возникло на ракете "Протон" на Байконуре, заявили в Роскосмосе
10:56Китай призвал к сдержанности в Ормузском проливе после инцидента
10:48В РАН рассказали о заказах на отправку космических туристов на МКС
10:47Украинский генерал заявил, что парад в Киеве состоится
10:45Рябков: если ДСНВ не продлят, ответственны за это будут США
10:34МИД: США так и не ответили на предложения по стратегической стабильности
10:33В ДНР сотрудники МЧС попали под обстрел украинских силовиков
10:32Россия призвала США к диалогу военных по стратегической стабильности
10:31Рябков: Иран более года проявлял терпение в связи с ситуацией вокруг СППД
10:29Ростехнадзор выявил около 250 нарушений при проверках из-за ЧП с "Дружбой"
10:28В МЧС заявили, что пострадавших после хлопка газа в Москве нет
10:26В ДНР заявили о повреждении здания школы при обстреле ВСУ
10:26Участники МАП осудили действия грузинских властей, допустивших провокацию
10:22В Башкирии назвали возможную причину массовой гибели пчел
10:20Рябков: США не гнушаются прямыми подлогами и дезинформацией по теме ДРСМД
Лента новостейМолния