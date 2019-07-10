Экологический ущерб в Усолье-Сибирском оценили в два миллиарда рублей

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Стоимость работ по ликвидации экологического ущерба в городе Усолье-Сибирском в Иркутской области может составить около 2 миллиардов рублей, сообщила РИА Новости руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

В ноябре 2018 года администрация Усолья-Сибирского ввела в городе режим ЧС из-за риска возникновения угрозы техногенного характера: с промышленной площадки бывшего химкомбината в город нелегально вывозились металлические емкости с остатками ядохимикатов. В феврале 2019 года в Иркутской области был введен режим повышенной готовности, с территории бывшего химкомбината начали вывозить баллоны с ртутью. По информации властей региона, угроза химического отравления уже снята. Из зараженного склада вывезены более тысячи емкостей с ртутью, помещение обеззаражено, предстоят работы по очистке скважин с высокотоксичными веществами.

"Мы написали в правительство письмо и ждем реакции. Надеюсь, будет разработан комплекс мероприятий по ликвидации ущерба. По моим оценкам, программа может обойтись в 2 миллиарда рублей", - сказала Радионова.

Глава ведомства уточнила, что деньги понадобятся для проведения работ по нейтрализации ртути, решения проблемы с утилизацией химикатов.