Глава ОСК сообщил о готовящемся контракте на техпроект подлодки "Калина"

МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Минобороны РФ и "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) должны заключить контракт на разработку технического проекта неатомной подводной лодки пятого поколения "Калина", сообщил РИА Новости глава ОСК Алексей Рахманов.

"Минобороны и ОСК должны заключить контракт на технический проект. По времени технический проект будет разрабатываться два года, то есть до 2021 года при условии заключения контракта в этом году", - сказал Рахманов.

По его словам, разработку этого проекта будет вести ЦКБ МТ "Рубин" (Санкт-Петербург).

ВМФ РФ находится на этапе формирования требований к кораблю, отметил собеседник агентства. После оглашения требований и будет подписан соответствующий контракт.

"У флота есть намерение вернуться к этой тематике, мы должны конкретизировать финализацию при формировании контрактных отношений", - сказал глава ОСК.

Проект неатомной подводной лодки "Калина", строительство которой включено в госпрограмму вооружений на 2018-2027 годы, разработан центральным конструкторским бюро морской техники "Рубин" по заказу Минобороны РФ в 2015 году.

Главными особенностями проекта "Калина" являются штатная воздухо-независимая силовая установка и крылатые ракеты "Калибр-ПЛ". По своим тактико-техническим характеристикам подлодки "Калина" должны значительно превзойти предшественников проектов 636 "Варшавянка" и 677 "Лада".