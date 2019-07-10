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РИА Новости
Новое оружие России

Глава ОСК сообщил о готовящемся контракте на техпроект подлодки "Калина"

Вчера, 12:07
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© Фото : из архива ОСКПрезидент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов
Президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов
© Фото : из архива ОСК
Президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Минобороны РФ и "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) должны заключить контракт на разработку технического проекта неатомной подводной лодки пятого поколения "Калина", сообщил РИА Новости глава ОСК Алексей Рахманов.
"Минобороны и ОСК должны заключить контракт на технический проект. По времени технический проект будет разрабатываться два года, то есть до 2021 года при условии заключения контракта в этом году", - сказал Рахманов.
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По его словам, разработку этого проекта будет вести ЦКБ МТ "Рубин" (Санкт-Петербург).
ВМФ РФ находится на этапе формирования требований к кораблю, отметил собеседник агентства. После оглашения требований и будет подписан соответствующий контракт.
"У флота есть намерение вернуться к этой тематике, мы должны конкретизировать финализацию при формировании контрактных отношений", - сказал глава ОСК.
Проект неатомной подводной лодки "Калина", строительство которой включено в госпрограмму вооружений на 2018-2027 годы, разработан центральным конструкторским бюро морской техники "Рубин" по заказу Минобороны РФ в 2015 году.
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Главными особенностями проекта "Калина" являются штатная воздухо-независимая силовая установка и крылатые ракеты "Калибр-ПЛ". По своим тактико-техническим характеристикам подлодки "Калина" должны значительно превзойти предшественников проектов 636 "Варшавянка" и 677 "Лада".
За счет воздухо-независимой установки "Калина" получит возможность находиться под водой до двух недель без всплытия для зарядки аккумуляторных батарей, в то время как ее аналоги проектов 636 и 877 класса "Варшавянка" вынуждены всплывать ежесуточно.
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Новое оружие РоссииАлексей РахмановОбъединенная судостроительная корпорацияРоссия
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