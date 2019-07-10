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РИА Новости
Арест Кирилла Вышинского

В Кремле не ведут переговоров с Украиной об освобождении удерживаемых лиц

Вчера, 12:06
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© РИА Новости / Владимир АстапковичЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Кремль в данный момент не ведет переговоров с Украиной об освобождении удерживаемых лиц, контактная группа затрагивает эти вопросы, но результата нет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, ведет ли на данный момент Кремль какие-то переговоры по поводу освобождения украинских моряков и руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
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По его словам "были определенные обращения российской стороны", а также "нотная переписка", однако "больше пока ничего не происходит".
Пресс-секретарь главы государства уточнил, что речь идет о ситуации с удерживаемыми лицами в целом.
"Вообще в целом ситуация с удерживаемыми лицами. Эта тема затрагивается на контактной группе, но пока мы видим, что результатов нет", - заключил он.
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Арест Кирилла ВышинскогоКирилл ВышинскийРоссияДмитрий ПесковУкраинаВ мире
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