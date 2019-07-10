В Кремле не ведут переговоров с Украиной об освобождении удерживаемых лиц

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Кремль в данный момент не ведет переговоров с Украиной об освобождении удерживаемых лиц, контактная группа затрагивает эти вопросы, но результата нет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, ведет ли на данный момент Кремль какие-то переговоры по поводу освобождения украинских моряков и руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

По его словам "были определенные обращения российской стороны", а также "нотная переписка", однако "больше пока ничего не происходит".

Пресс-секретарь главы государства уточнил, что речь идет о ситуации с удерживаемыми лицами в целом.