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РИА Новости

Суд в Киеве отказался арестовывать имущество Ющенко

Вчера, 12:00
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВиктор Ющенко
Виктор Ющенко
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Виктор Ющенко. Архивное фото
КИЕВ, 10 июл - РИА Новости. Печерский районный суд в Киеве отказался арестовывать имущество третьего президента Украины  Виктора Ющенко, передает в среду агентство УНИАН со ссылкой на прокурора Управления спецрасследований генеральной прокуратуры Сергея Атаманчука.
Ранее начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк сообщил, что генпрокуратура просит суд арестовать имущество Ющенко в рамках дела о пособничестве бывшему президенту Виктору Януковичу в завладении резиденцией "Межигорье".
“Вчера в Печерском суде было рассмотрено ходатайство Управления спецрасследований об аресте имущества Виктора Ющенко, однако судья Вячеслав Пидпалый отказал в удовлетворении этого ходатайства. Мотивация такого решения пока неизвестна, поскольку полного текста решения еще нет”, - говорится в сообщении.
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Как отмечается, генпрокуратура намерена обжаловать такое решение суда.
Ранее пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что Ющенко подозревается в присвоении имущества в "Межигорье" на общую сумму 540 миллионов гривен (более 20 миллионов долларов). Ющенко назвал безосновательными обвинения в присвоении им имущества в резиденции "Межигорье" и готов в суде это доказать.
"Межигорье" до 2007 года находилось в госсобственности. В 2018 году киевский суд передал резиденцию в управление агентству по возвращению активов.
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