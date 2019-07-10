Siemens считает историю с турбинами в Крыму закрытой

"История с Крымом для нас как для компании закрыта. Это случай с конкретным контрагентом. Я знаю, что было много разговоров и слухов, что Siemens уходит с рынка. Я уже говорил, что мы не только не уходим с рынка, но и хотим развивать здесь бизнес. Концерн работает в России больше 160 лет, и за это время у нас сложились хорошие партнерские отношения со многими российскими компаниями. Мы не распространяем недоверие на всех клиентов. Конечно, у нас в контрактах есть определенные требования с точки зрения международного права. Мы должны понимать, где оборудование будет в итоге установлено", - сообщил Либеров.