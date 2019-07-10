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РИА Новости

Siemens считает историю с турбинами в Крыму закрытой

Вчера, 11:58
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкРабочие ООО "Сименс технологии газовых турбин" в цехе по восстановлению лопаток газовых турбин
Рабочие ООО Сименс технологии газовых турбин в цехе по восстановлению лопаток газовых турбин
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Рабочие ООО "Сименс технологии газовых турбин" в цехе по восстановлению лопаток газовых турбин. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл - РИА Новости. Siemens считает закрытой историю с поставкой турбин для ТЭС в Крыму, это случай с конкретной компанией, недоверие на всех клиентов в РФ не распространяется, сообщил президент компании Siemens в России Александр Либеров в интервью РИА Новости в рамках международной промышленной выставки ИННОПРОМ.
"История с Крымом для нас как для компании закрыта. Это случай с конкретным контрагентом. Я знаю, что было много разговоров и слухов, что Siemens уходит с рынка. Я уже говорил, что мы не только не уходим с рынка, но и хотим развивать здесь бизнес. Концерн работает в России больше 160 лет, и за это время у нас сложились хорошие партнерские отношения со многими российскими компаниями. Мы не распространяем недоверие на всех клиентов. Конечно, у нас в контрактах есть определенные требования с точки зрения международного права. Мы должны понимать, где оборудование будет в итоге установлено", - сообщил Либеров.
Здание компании Siemens в Москве
Вчера, 11:55
Siemens учитывает спрос для СПГ-проектов при локализации выпуска турбин
Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает стратегическим информационным партнером Международной промышленной выставки ИННОПРОМ.
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ИННОПРОМ-2019Скандал вокруг поставок турбин Siemens в КрымSiemensКрымЭкономика
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