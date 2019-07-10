Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-10T11:57Z
https://ria.ru/20190710/1556378671.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости
Теплоснабжение

Siemens не просит господдержку при 100% локализации в России газовых турбин

Вчера, 11:57
3607
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл - РИА Новости. Siemens, подавший в Минпромторг РФ заявку на заключение СПИК для 100%-ной локализации в РФ производства газовых турбин большой мощности, при этом не претендует на господдержку или преференции, сообщил президент компании Siemens в России Александр Либеров в интервью РИА Новости в рамках международной промышленной выставки "Иннопром".
"Важный момент, который я хотел бы отметить, - мы не просим государственного финансирования, а готовы инвестировать свои собственные средства. Более того, мы не запрашиваем каких-то налоговых или таможенных преференций. Для нас основное – это поддержка государством планов по локализации турбины SGT5-2000E", - сообщил Либеров.
В РФ не производятся собственные газовые турбины большой мощности, от 110 МВт и выше. Это основное оборудование на ТЭС с парогазовым циклом импортируется. При этом в 2019 году в России стартовала масштабная программа модернизации электростанций стоимостью 1,9 триллиона рублей. Среди ее ключевых требований - локализация производства в РФ необходимого оборудования.
Проект разработки отечественной турбины, правда пока не успешный, есть у совместного предприятия входящей в "Ростех" ОДК, "Интер РАО" и "Роснано". Кроме того, о планах разработки турбины заявили "Силовые машины" Алексея Мордашова. Параллельно крупные производители энергии прорабатывают варианты локализации выпуска турбин. "Интер РАО" ведет такие переговоры с GE, "Газпром энергохолдинг" – с Siemens, "РЭП Холдинг" – с Ansaldo, а также с Baker Hughes, a GE Company (в партнерстве с "Газпромом").
Здание компании Siemens в Москве
Вчера, 11:55
Siemens учитывает спрос для СПГ-проектов при локализации выпуска турбин
Агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает стратегическим информационным партнером Международной промышленной выставки "Иннопром".
Полный текст интервью читайте на сайте агентства экономической информации "Прайм" (медиагруппа "Россия сегодня") 1prime.ru в 12.00 мск.
5342205
Обсудить 6
ТеплоснабжениеИННОПРОМ-2019SiemensРоссия
Рекомендуем
Военнослужащие отрабатывают действия против захвата кораблей в Черном море в рамках международных учений Sea Breeze-2019
Киев заявил о заходе российского корабля в зону учений Sea Breeze
РИА
Новости
Президент Украины на совещании в Борисполе (Киевская область). Скриншот
Зеленский выгнал с совещания секретаря Бориспольского горсовета
Самолет Airbus A380
EASA сообщила о риске появления трещин на крыльях Airbus A380
Президент РФ Владимир Путин
Путин призвал развивать высокие технологии, а не "принюхиваться" к ним
Лента
новостей
Итальянский кинорежиссёр Тинто Брасс
В Риме госпитализировали режиссера Тинто Брасса
Рабочие ООО Сименс технологии газовых турбин в цехе по восстановлению лопаток газовых турбин
Siemens считает историю с турбинами в Крыму закрытой
Президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами и аспирантами во время посещения Уральского федерального университета имени Б.Н.Ельцина в Екатеринбурге. 9 июля 2019
Жители Грузии оценили решение Путина по санкциям
Прохожие на Крымском мосту во время дождя в Москве
В Гидрометцентре предупредили о погодных аномалиях в августе
Георгий Габуния
Как мать Габунии отреагировала на скандал после оскорбления Путина
Атомная подводная лодка Комсомолец спустя 30 лет после того, как она затонула в Норвежском море
В Норвегии обнаружили утечку радиации в затонувшей АПЛ "Комсомолец"
Поезд в Московском метрополитене
СК возбудил дело о крупном хищении у Московского метрополитена
Детское Евровидение - 2017 в Тбилиси
Киев запретил детям, выступавшим в России, участвовать в Евровидении
Модуль солнечной батареи
Энергетическая революция: как солнечные батареи становятся доступнее
Сотрудники ФСБ России
ФСБ проводит обыски у первого вице-премьера Якутии
Ангела Меркель
Меркель рассказала о своем состоянии после очередного приступа дрожи
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:12В ДНР рассказали о повреждениях энергетических объектов из-за обстрелов
11:12В Сирию за сутки вернулись более 1,7 тысячи беженцев
11:08Россия не против идеи подключить Китай к диалогу по СНВ, заявил Рябков
11:05В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
11:04В Генконсульстве рассказали о погибших в Греции россиянах
11:04Парализованный почти 11 лет француз умер в результате эвтаназии
11:00Москва не приемлет претензии США к России по ДРСМД, заявили в МИД
10:59"Замечание" возникло на ракете "Протон" на Байконуре, заявили в Роскосмосе
10:56Китай призвал к сдержанности в Ормузском проливе после инцидента
10:48В РАН рассказали о заказах на отправку космических туристов на МКС
10:47Украинский генерал заявил, что парад в Киеве состоится
10:45Рябков: если ДСНВ не продлят, ответственны за это будут США
10:34МИД: США так и не ответили на предложения по стратегической стабильности
10:33В ДНР сотрудники МЧС попали под обстрел украинских силовиков
10:32Россия призвала США к диалогу военных по стратегической стабильности
10:31Рябков: Иран более года проявлял терпение в связи с ситуацией вокруг СППД
10:29Ростехнадзор выявил около 250 нарушений при проверках из-за ЧП с "Дружбой"
10:28В МЧС заявили, что пострадавших после хлопка газа в Москве нет
10:26В ДНР заявили о повреждении здания школы при обстреле ВСУ
10:26Участники МАП осудили действия грузинских властей, допустивших провокацию
Лента новостейМолния