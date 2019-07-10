Siemens не просит господдержку при 100% локализации в России газовых турбин

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл - РИА Новости. Siemens, подавший в Минпромторг РФ заявку на заключение СПИК для 100%-ной локализации в РФ производства газовых турбин большой мощности, при этом не претендует на господдержку или преференции, сообщил президент компании Siemens в России Александр Либеров в интервью РИА Новости в рамках международной промышленной выставки "Иннопром".

"Важный момент, который я хотел бы отметить, - мы не просим государственного финансирования, а готовы инвестировать свои собственные средства. Более того, мы не запрашиваем каких-то налоговых или таможенных преференций. Для нас основное – это поддержка государством планов по локализации турбины SGT5-2000E", - сообщил Либеров.

В РФ не производятся собственные газовые турбины большой мощности, от 110 МВт и выше. Это основное оборудование на ТЭС с парогазовым циклом импортируется. При этом в 2019 году в России стартовала масштабная программа модернизации электростанций стоимостью 1,9 триллиона рублей. Среди ее ключевых требований - локализация производства в РФ необходимого оборудования.

Проект разработки отечественной турбины, правда пока не успешный, есть у совместного предприятия входящей в "Ростех" ОДК, "Интер РАО" и "Роснано". Кроме того, о планах разработки турбины заявили "Силовые машины" Алексея Мордашова. Параллельно крупные производители энергии прорабатывают варианты локализации выпуска турбин. "Интер РАО" ведет такие переговоры с GE, "Газпром энергохолдинг" – с Siemens, "РЭП Холдинг" – с Ansaldo, а также с Baker Hughes, a GE Company (в партнерстве с "Газпромом").

Агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает стратегическим информационным партнером Международной промышленной выставки "Иннопром".