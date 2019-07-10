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РИА Новости
Школа волонтера

Добровольцы восстановили туристический маршрут к подножью Эльбруса

Вчера, 11:58
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© Пресс-служба РоспатриотцентраДобровольцы восстановили туристический маршрут к подножью Эльбруса
Добровольцы восстановили туристический маршрут к подножью Эльбруса
© Пресс-служба Роспатриотцентра
МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Участники окружного форума добровольцев СКФО в рамках полезной программы 9 июля восстановили туристический маршрут "Песчаные замки" у подножья горы Эльбрус, сообщает пресс-служба "Роспатриотцентра".
Для волонтеров также была организована культурная программа, в ходе которой активисты посетили музей Владимира Высоцкого, который в свое время очень часто приезжал в Кабардино-Балкарскую Республику. Там участники познакомились с посвященной жизни поэта и музыканта экспозицией, включающей его личные вещи.
Во второй половине дня для добровольцев провели командообразующую игру, а участники всероссийского конкурса "Доброволец России" встретились с экспертами, которые оказали им консультационную поддержку в формате диалога. В завершение форума состоится полуфинал конкурса с защитой проектов.
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"Главная особенность форума в том, что молодые люди разных национальностей из разных местностей объединяются и могут взаимодействовать, разрушая стереотипы, которые присутствуют в различных республиках", – поделилась впечатлениями участница мероприятия Виктория Лагунова.
Окружной форум добровольцев СКФО проходит с 9 по 12 июля в селе Эльбрус. В нем принимают участие лидеры социально ориентированных некоммерческих организаций и проектов, руководители добровольческих объединений, волонтеры разных направлений, участники конкурса "Доброволец России", представители органов исполнительной власти субъектов страны, курирующие волонтерскую деятельность.
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