Добровольцы восстановили туристический маршрут к подножью Эльбруса

МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Участники окружного форума добровольцев СКФО в рамках полезной программы 9 июля восстановили туристический маршрут "Песчаные замки" у подножья горы Эльбрус, сообщает пресс-служба "Роспатриотцентра".

Для волонтеров также была организована культурная программа, в ходе которой активисты посетили музей Владимира Высоцкого, который в свое время очень часто приезжал в Кабардино-Балкарскую Республику. Там участники познакомились с посвященной жизни поэта и музыканта экспозицией, включающей его личные вещи.

Во второй половине дня для добровольцев провели командообразующую игру, а участники всероссийского конкурса "Доброволец России" встретились с экспертами, которые оказали им консультационную поддержку в формате диалога. В завершение форума состоится полуфинал конкурса с защитой проектов.

"Главная особенность форума в том, что молодые люди разных национальностей из разных местностей объединяются и могут взаимодействовать, разрушая стереотипы, которые присутствуют в различных республиках", – поделилась впечатлениями участница мероприятия Виктория Лагунова.