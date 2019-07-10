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РИА Новости

В Польше надеются, что россиянин Лисов не будет выдан Швеции за вывоз детей

Вчера, 11:56
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкРоссиянин Денис Лисов в Варшаве. 4 апреля 2019
Россиянин Денис Лисов в Варшаве. 4 апреля 2019
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВАРШАВА, 10 июл - РИА Новости. Министерство юстиции Польши надеется на то, что суд не станет выдавать Швеции гражданина России Дениса Лисова, который вывез в Польшу своих детей, заявил заместитель министра юстиции Михал Войтик журналистам в среду.
В среду Окружной суд Варшавы приступит к рассмотрению дела об экстрадиции в Швецию российского гражданина Дениса Лисова, который вывез в Польшу трех своих дочерей. В апреле Лисов с тремя дочками в возрасте от 4 до 12 лет был задержан пограничниками в аэропорту Варшавы, откуда они пытались вылететь в Москву. До этого семья жила в Швеции. Мать детей в 2017 году попала в больницу с тяжелым заболеванием. Из-за того что отец якобы не мог справиться с уходом за детьми, их отдали в приемную семью мусульман, выходцев из Ливана. Шведские власти выдали европейский ордер на арест Лисова, но польский прокурор решил оставить его на свободе до рассмотрения дела об экстрадиции в суде.
Россиянин Денис Лисов с дочерью Софией в Варшаве
11 апреля, 19:17
В МИД прокомментировали ситуацию вокруг семьи Лисовых
"Суд вправе принять любое решение на свое усмотрение", - сказал Войтик, отметив при этом, что в соответствии с польским законодательством Лисов не совершил никакого преступления.
"Мы надеемся, что суд примет правильное решение исходя из того, что в Польше подобное деяние ненаказуемо", - добавил он.
В соответствии с принятой в Польше процедурой, решение суда об экстрадиции утверждает министр юстиции.
В Польше Лисов подал прошение о предоставлении ему статуса беженца. Польский суд 3 апреля решил, что до рассмотрения этого вопроса дети будут находиться под опекой отца в Варшаве. Лисов заверил суд, что намерен найти в Польше работу и определить дочерей в детский сад и школу. Россиянин получил несколько предложений работы, ему предоставлено жилье в Варшаве, а школа при посольстве России в Польше приняла на обучение его старшую дочь.
Шведская ювеналка отдала российских детей ливанцам. Отец хочет их вернуть
10 апреля, 11:49
Шведская "ювеналка" отдала российских детей ливанцам. Отец хочет их вернутьШведские соцслужбы отобрали троих детей у выходца из России Дениса Лисова. Он воспитывал их в одиночку, после того, как у его жены обнаружили шизофрению. Когда он попытался вернуться с ними в Россию, детей объявили в розыск. Семью задержали в аэропорту Варшавы, и Польша взяла Дениса и детей под свою защиту.
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Министерство юстиции ПольшиПольшаВ мире
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