В Польше надеются, что россиянин Лисов не будет выдан Швеции за вывоз детей

ВАРШАВА, 10 июл - РИА Новости. Министерство юстиции Польши надеется на то, что суд не станет выдавать Швеции гражданина России Дениса Лисова, который вывез в Польшу своих детей, заявил заместитель министра юстиции Михал Войтик журналистам в среду.

В среду Окружной суд Варшавы приступит к рассмотрению дела об экстрадиции в Швецию российского гражданина Дениса Лисова, который вывез в Польшу трех своих дочерей. В апреле Лисов с тремя дочками в возрасте от 4 до 12 лет был задержан пограничниками в аэропорту Варшавы, откуда они пытались вылететь в Москву. До этого семья жила в Швеции. Мать детей в 2017 году попала в больницу с тяжелым заболеванием. Из-за того что отец якобы не мог справиться с уходом за детьми, их отдали в приемную семью мусульман, выходцев из Ливана. Шведские власти выдали европейский ордер на арест Лисова, но польский прокурор решил оставить его на свободе до рассмотрения дела об экстрадиции в суде.

"Суд вправе принять любое решение на свое усмотрение", - сказал Войтик, отметив при этом, что в соответствии с польским законодательством Лисов не совершил никакого преступления.

"Мы надеемся, что суд примет правильное решение исходя из того, что в Польше подобное деяние ненаказуемо", - добавил он.

В соответствии с принятой в Польше процедурой, решение суда об экстрадиции утверждает министр юстиции.