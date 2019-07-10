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РИА Новости
Теплоснабжение

Siemens учитывает спрос для СПГ-проектов при локализации выпуска турбин

Вчера, 11:55
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© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкЗдание компании Siemens в Москве
Здание компании Siemens в Москве
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл - РИА Новости. Siemens планирует сначала локализовать в РФ выпуск наиболее востребованной турбины SGT5-2000E, учитывает при этом спрос для СПГ-проектов, сообщил президент компании Siemens в России Александр Либеров в интервью РИА Новости в рамках международной промышленной выставки "Иннопром".
"Мы сейчас говорим о локализации турбины SGT5-2000E, она наиболее востребована в России, поэтому мы хотим сфокусировать усилия на ней. Речь идет о локализации самой последней ее модификации. После развития базы поставщиков, конечно, уже будет легче расширять линейку турбин. Но с чего-то надо начать, и здесь фокус и скорость очень важны", - сообщил Либеров.
"Проекты по СПГ также интересны... мы видим достаточные экономические предпосылки для локализации - рынок СПГ в России развивается активно. Мы уже локализуем для "Арктик СПГ-2" компрессорные станции и, естественно, готовы расширять производство в России для последующих заводов", - рассказал Либеров, положительно ответив на вопрос о том, учитывают ли общие планы по локализации выпуска турбин потребности СПГ-проектов.
В РФ не производятся собственные газовые турбины большой мощности, от 110 МВт и выше. Это основное оборудование на ТЭС с парогазовым циклом импортируется. При этом в 2019 году в России стартовала масштабная программа модернизации электростанций стоимостью 1,9 триллиона рублей. Среди ее ключевых требований - локализация производства в РФ необходимого оборудования.
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Проект разработки отечественной турбины, правда пока не успешный, есть у совместного предприятия входящей в "Ростех" ОДК, "Интер РАО" и "Роснано". Кроме того, о планах разработки турбины заявили "Силовые машины" Алексея Мордашова. Параллельно крупные производители энергии прорабатывают варианты локализации выпуска турбин. "Интер РАО" ведет такие переговоры с GE, "Газпром энергохолдинг" - с Siemens, "РЭП Холдинг" - с Ansaldo, а также с Baker Hughes, a GE Company (в партнерстве с "Газпромом").
Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает стратегическим информационным партнером Международной промышленной выставки "Иннопром".
Полный текст интервью читайте на сайте агентства экономической информации "Прайм" (медиагруппа "Россия сегодня") 1prime.ru в 12.00 мск.
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