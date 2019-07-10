Siemens учитывает спрос для СПГ-проектов при локализации выпуска турбин

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл - РИА Новости. Siemens планирует сначала локализовать в РФ выпуск наиболее востребованной турбины SGT5-2000E, учитывает при этом спрос для СПГ-проектов, сообщил президент компании Siemens в России Александр Либеров в интервью РИА Новости в рамках международной промышленной выставки "Иннопром".

"Мы сейчас говорим о локализации турбины SGT5-2000E, она наиболее востребована в России, поэтому мы хотим сфокусировать усилия на ней. Речь идет о локализации самой последней ее модификации. После развития базы поставщиков, конечно, уже будет легче расширять линейку турбин. Но с чего-то надо начать, и здесь фокус и скорость очень важны", - сообщил Либеров.

"Проекты по СПГ также интересны... мы видим достаточные экономические предпосылки для локализации - рынок СПГ в России развивается активно. Мы уже локализуем для "Арктик СПГ-2" компрессорные станции и, естественно, готовы расширять производство в России для последующих заводов", - рассказал Либеров, положительно ответив на вопрос о том, учитывают ли общие планы по локализации выпуска турбин потребности СПГ-проектов.

В РФ не производятся собственные газовые турбины большой мощности, от 110 МВт и выше. Это основное оборудование на ТЭС с парогазовым циклом импортируется. При этом в 2019 году в России стартовала масштабная программа модернизации электростанций стоимостью 1,9 триллиона рублей. Среди ее ключевых требований - локализация производства в РФ необходимого оборудования.

Проект разработки отечественной турбины, правда пока не успешный, есть у совместного предприятия входящей в "Ростех" ОДК, "Интер РАО" и "Роснано". Кроме того, о планах разработки турбины заявили "Силовые машины" Алексея Мордашова. Параллельно крупные производители энергии прорабатывают варианты локализации выпуска турбин. "Интер РАО" ведет такие переговоры с GE, "Газпром энергохолдинг" - с Siemens, "РЭП Холдинг" - с Ansaldo, а также с Baker Hughes, a GE Company (в партнерстве с "Газпромом").

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает стратегическим информационным партнером Международной промышленной выставки "Иннопром".