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РИА Новости

Москалькова призвала информировать людей об изменениях в пенсионной системе

Вчера, 11:55
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации РФ. 10 апреля 2019
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации РФ. 10 апреля 2019
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Нужно больше информировать об изменениях в пенсионном законодательстве, поскольку о многих положительных новациях людям все еще неизвестно, считает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Сегодня люди должны получать максимальную информацию о том, как она будет проходить. Там есть много положительного, которого люди не знают... По пенсионной реформе мы все должны сегодня проводить большую просветительскую работу и контролировать, чтобы все, что заложено в законе, выполнялось. Тогда это сможет помочь в снижении социальной напряженности", - сказала Москалькова на заседании в Госдуме.
Также омбудсмен отметила, что индикатором социальной напряженности являются публичные акции. По ее мнению, спад числа выступлений против изменений в пенсионной сфере говорит о хорошей работе с населением.
"Самым главным индикатором оценки социальной напряженности или состояния защищенности прав человека являются публичные акции. И мы помним, когда пенсионная реформа вот так выплеснулась без подготовки, она вызвала протест", - сказала она.
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Обратив внимание, что сейчас акций нет, Москалькова заметила: "Это не вопрос запретов, а вопрос большой работы с населением".
Президент РФ Владимир Путин 3 октября подписал закон о совершенствовании пенсионной системы России, который предусматривает с 2019 года поэтапное повышение возраста выхода на пенсию на пять лет - до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. В законе также учитываются меры по защите лиц предпенсионного возраста. Изначально правительственный законопроект предполагал постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, однако уже во втором чтении в Госдуме были учтены предложения президента РФ, и в итоге закон предусматривает повышение для всех на пять лет.
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Татьяна МоскальковаРоссияОбщество
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