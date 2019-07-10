Москалькова призвала информировать людей об изменениях в пенсионной системе

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Нужно больше информировать об изменениях в пенсионном законодательстве, поскольку о многих положительных новациях людям все еще неизвестно, считает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Сегодня люди должны получать максимальную информацию о том, как она будет проходить. Там есть много положительного, которого люди не знают... По пенсионной реформе мы все должны сегодня проводить большую просветительскую работу и контролировать, чтобы все, что заложено в законе, выполнялось. Тогда это сможет помочь в снижении социальной напряженности", - сказала Москалькова на заседании в Госдуме.

Также омбудсмен отметила, что индикатором социальной напряженности являются публичные акции. По ее мнению, спад числа выступлений против изменений в пенсионной сфере говорит о хорошей работе с населением.

"Самым главным индикатором оценки социальной напряженности или состояния защищенности прав человека являются публичные акции. И мы помним, когда пенсионная реформа вот так выплеснулась без подготовки, она вызвала протест", - сказала она.

Обратив внимание, что сейчас акций нет, Москалькова заметила: "Это не вопрос запретов, а вопрос большой работы с населением".