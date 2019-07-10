Таиланд за полгода посетило 700 тысяч туристов из России

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Таиланд за первые шесть месяцев 2019 года посетило 700 тысяч туристов из России, рассказал РИА Новости поверенный в делах посольства королевства в РФ Фабио Чинда.
"Турпоток из России за первые шесть месяцев вырос на 2%. В прошлом году Таиланд посетили 1,4-1,5 миллиона туристов из России. К концу этого года мы ожидаем, что эта цифра увеличится. За первое полугодие число посетивших Таиланд россиян составило 700 тысяч. Рейсы между нашими странами осуществляются пять раз в день, так что надеемся, что россияне будут еще чаще приезжать в Таиланд", - сказал Чинда.
Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что исключение Таиланда и Турции из списка туристических направлений, не рекомендованных для безопасного отдыха сотрудникам МВД РФ, позволит повысить туристические потоки в эти страны из России на сотни тысяч человек в год.