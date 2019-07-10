Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-10T12:00Z
https://ria.ru/20190710/1556378461.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155218/79/1552187948_0:457:2730:1993_1036x0_80_0_0_cfed14ad520f4df3b8794bc4d8e7ee90.jpg
РИА Новости
Туризм

Таиланд за полгода посетило 700 тысяч туристов из России

Вчера, 12:00
370
© РИА Новости / Ирина ОвчинниковаТуристы у главного здания Большого дворца, Бангкок, Таиланд
Туристы у главного здания Большого дворца, Бангкок, Таиланд
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Таиланд за первые шесть месяцев 2019 года посетило 700 тысяч туристов из России, рассказал РИА Новости поверенный в делах посольства королевства в РФ Фабио Чинда.
"Турпоток из России за первые шесть месяцев вырос на 2%. В прошлом году Таиланд посетили 1,4-1,5 миллиона туристов из России. К концу этого года мы ожидаем, что эта цифра увеличится. За первое полугодие число посетивших Таиланд россиян составило 700 тысяч. Рейсы между нашими странами осуществляются пять раз в день, так что надеемся, что россияне будут еще чаще приезжать в Таиланд", - сказал Чинда.
Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что исключение Таиланда и Турции из списка туристических направлений, не рекомендованных для безопасного отдыха сотрудникам МВД РФ, позволит повысить туристические потоки в эти страны из России на сотни тысяч человек в год.
Туристы в Таиланде. Архивное фото
1 июля, 07:02
В Таиланде могут ввести принудительную страховку для туристов, пишут СМИ
220003
ТуризмТуризмтуристыАссоциация туроператоров РоссииНовости - ТуризмРоссияТаиланд
Рекомендуем
Рабочие ООО Сименс технологии газовых турбин в цехе по восстановлению лопаток газовых турбин
Siemens считает историю с турбинами в Крыму закрытой
РИА
Новости
Россиянин Денис Лисов в Варшаве. 4 апреля 2019
В Польше надеются, что россиянин Лисов не будет выдан Швеции за вывоз детей
Виктор Ющенко
Суд в Киеве отказался арестовывать имущество Ющенко
Суд в Коми не стал штрафовать мясокомбинат, снабжающий Росгвардию
Лента
новостей
Страны мира. Индия
Россия рассматривает Индию как важное направление для въездного туризма
В китайской провинции Хунань ливни унесли жизни 11 человек
Владимир Путин проводит заседание Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами. 24 июня 2019
Путин проведет совещание по экономической ситуации
Девушка в гамаке
Названы зарубежные страны — лидеры по поисковым запросам россиян
В Ростове-на-Дону троллейбус столкнулся с тремя автомобилями
Автомобиль полиции в Москве
В Москве задержали подозреваемых в кражах брендовой одежды
Открытие опытной зоны сети нового поколения технологии 5G в Иннополисе
В России начали разработку оборудования для сетей 5G
Крымским делегатам отказали в участии в российско-турецком форуме
Президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов
Глава ОСК сообщил о готовящемся контракте на техпроект подлодки "Калина"
Уполномоченный по правам человека в РФ, член Временной комиссии Татьяна Москалькова
Москалькова призвала быть терпимее к людям разной сексуальной ориентации
Зенитные ракетные системы С-400 Триумф
Турция призвала США отказаться от ошибочных шагов в связи с покупкой С-400
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:08Россия не против идеи подключить Китай к диалогу по СНВ, заявил Рябков
11:05В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
11:04В Генконсульстве рассказали о погибших в Греции россиянах
11:04Парализованный почти 11 лет француз умер в результате эвтаназии
11:00Москва не приемлет претензии США к России по ДРСМД, заявили в МИД
10:59"Замечание" возникло на ракете "Протон" на Байконуре, заявили в Роскосмосе
10:56Китай призвал к сдержанности в Ормузском проливе после инцидента
10:48В РАН рассказали о заказах на отправку космических туристов на МКС
10:47Украинский генерал заявил, что парад в Киеве состоится
10:45Рябков: если ДСНВ не продлят, ответственны за это будут США
10:34МИД: США так и не ответили на предложения по стратегической стабильности
10:33В ДНР сотрудники МЧС попали под обстрел украинских силовиков
10:32Россия призвала США к диалогу военных по стратегической стабильности
10:31Рябков: Иран более года проявлял терпение в связи с ситуацией вокруг СППД
10:29Ростехнадзор выявил около 250 нарушений при проверках из-за ЧП с "Дружбой"
10:28В МЧС заявили, что пострадавших после хлопка газа в Москве нет
10:26В ДНР заявили о повреждении здания школы при обстреле ВСУ
10:26Участники МАП осудили действия грузинских властей, допустивших провокацию
10:22В Башкирии назвали возможную причину массовой гибели пчел
10:20Рябков: США не гнушаются прямыми подлогами и дезинформацией по теме ДРСМД
Лента новостейМолния