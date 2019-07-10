Таиланд за полгода посетило 700 тысяч туристов из России

"Турпоток из России за первые шесть месяцев вырос на 2%. В прошлом году Таиланд посетили 1,4-1,5 миллиона туристов из России. К концу этого года мы ожидаем, что эта цифра увеличится. За первое полугодие число посетивших Таиланд россиян составило 700 тысяч. Рейсы между нашими странами осуществляются пять раз в день, так что надеемся, что россияне будут еще чаще приезжать в Таиланд", - сказал Чинда.