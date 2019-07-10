Правительство отказалось от разработки плана действий по правам человека

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов сообщил, что правительство РФ отказалось от разработки национального плана действий в области прав человека, СПЧ разработает свой проект и представит его главе государства.

Президент России Владимир Путин в феврале поручил правительству до 1 июля рассмотреть вопрос о разработке национального плана действий в области прав человека. Поручение было дано по итогам заседания СПЧ, состоявшегося 11 декабря 2018 года.

"И вот вчера я получаю доклад правительства на имя президента, где правительство говорит, что оно посоветовалось со всеми ведомствами, и ведомства сказали: "Нам не нужен никакой Национальный план действий в области прав человека", - сказал Федотов в ходе расширенного заседания комитета Госдумы по развитию гражданского общества.

По его словам, на отказ кабмина разрабатывать национальный план СПЧ ответит своей концепцией этого плана, которая будет разработана при участии уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой.