Siemens локализует в РФ на 100% выпуск больших газовых турбин в 2023 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл - РИА Новости. Siemens, подавший в Минпромторг РФ заявку на заключение СПИК, готов полностью локализовать в России производство газовых турбин большой мощности к середине 2023 года, сообщил президент компании Siemens в России Александр Либеров в интервью РИА Новости в рамках международной промышленной выставки "Иннопром".

"В СПИКе мы гарантируем полную локализацию горячего тракта (турбины - ред.) до середины 2023 года. Это достаточно серьезный прогресс по сравнению с нашими предыдущими оценками, когда мы заявляли 2024 - 2025 годы. Сейчас, после анализа и переговоров с российскими поставщиками, мы видим возможность сокращения этого срока", - сообщил Либеров.

"При условии, что мы финализируем работу по СПИКу в ближайшие месяцы, то да, середина 2023 года. Как только контракт будет подписан, мы готовы буквально на следующий день размещать заказы на предприятиях наших поставщиков. Это целый производственный пул компаний, которым мы передаем технологии по выпуску компонентов газовой турбины", - ответил он на вопрос о том, означает ли локализация выпуска горячего тракта к середине 2023 года, 100%-ную локализацию производства турбины в этот срок.

Горячий тракт (камеры сгорания топлива и лопатки газовых турбин) - ключевая технология при производстве турбин для ТЭС, которую производители крайне редко передают новым партнерам или в другие страны. Как пояснял ранее РИА Новости директор департамента "Производство энергии и газ" Siemens Олег Титов, для Siemens литье лопаток осуществляют только шесть предприятий в Англии, Германии и США.

В РФ не производятся собственные газовые турбины большой мощности, от 110 МВт и выше. Это основное оборудование на ТЭС с парогазовым циклом импортируется. При этом в 2019 году в России стартовала масштабная программа модернизации электростанций стоимостью 1,9 триллиона рублей. Среди ее ключевых требований - локализация производства в РФ необходимого оборудования.

Проект разработки отечественной турбины, правда пока не успешный, есть у совместного предприятия входящей в "Ростех" ОДК, "Интер РАО" и "Роснано". Кроме того, о планах разработки турбины заявили "Силовые машины" Алексея Мордашова. Параллельно крупные производители энергии прорабатывают варианты локализации выпуска турбин. "Интер РАО" ведет такие переговоры с GE, "Газпром энергохолдинг" – с Siemens, "РЭП Холдинг" – с Ansaldo, а также с Baker Hughes, a GE Company (в партнерстве с "Газпромом").

Агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает стратегическим информационным партнером Международной промышленной выставки "Иннопром".