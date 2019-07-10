Прокуратура в Магадане потребовала отменить запрет на кормление птиц

МАГАДАН, 10 июл - РИА Новости, Людмила Щербакова. Прокуратура Магадана в среду разъяснила, что за кормление птиц не может быть введена административная ответственность и потребовала от муниципалитета демонтировать таблички о штрафах за это, сообщает официальный сайт главного надзорного органа региона.
Ранее мэрия Магадана ввела запрет на кормление голубей в общественных местах. В городе установили предупреждающие о возможном штрафе таблички. Мэр Магадана Юрий Гришан заявил, что птицы портят клумбы, загаживают скамейки и памятники. Сейчас Магадан отмечает свой девяностолетний юбилей, и в дни празднования муниципалитет активно занимается благоустройством. Инициативные жители Магадана обратились в городскую прокуратуру с просьбой проверить законность действий чиновников мэрии.
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"Прокуратура Магаданской области разъясняет, что действующим законодательством административная ответственность за кормление птиц не установлена. В 2019 году управлением административно-технического контроля мэрии города Магадана протоколы в отношении граждан за нарушение Правил благоустройства территории муниципального образования "Город Магадан" в связи с кормлением птиц в общественных местах, не составлялись. Главе муниципального образования "Город Магадан", мэру города Магадана указано о необходимости решения вопроса о демонтаже вывесок с объявлением о запрете кормления птиц", - говорится в сообщении.