Жителя Ижевска оштрафовали за оскорбление главы Удмуртии в Instagram

"В середине мая 20-летний житель Ижевска на своей странице в Instagram в Stories распространил информацию, адресованную пользователю соцсети главе Удмуртии Александру Бречалову, содержащую текст с использованием ненормативной лексики, то есть распространил информацию, выражающую в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к органам, осуществляющим государственную власть в РФ", - рассказали РИА Новости в судебном департаменте.

По словам собеседника, на судебное заседание молодой человек не явился, дело рассмотрено в его отсутствие. При этом, его защитник в суде заявила, что вину в совершении правонарушения ее подзащитный признал, пояснив, что он раскаялся в содеянном, извинился за свой поступок в интернете.