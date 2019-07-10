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РИА Новости

Жителя Ижевска оштрафовали за оскорбление главы Удмуртии в Instagram

Вчера, 11:48
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УФА, 10 июл - РИА Новости. Суд Ижевска оштрафовал местного жителя на 30 тысяч рублей за оскорбление главы Удмуртии Александра Бречалова в своем Instagram, сообщили РИА Новости в управлении судебного департамента республики.
"В середине мая 20-летний житель Ижевска на своей странице в Instagram в Stories распространил информацию, адресованную пользователю соцсети главе Удмуртии Александру Бречалову, содержащую текст с использованием ненормативной лексики, то есть распространил информацию, выражающую в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к органам, осуществляющим государственную власть в РФ", - рассказали РИА Новости в судебном департаменте.
По словам собеседника, на судебное заседание молодой человек не явился, дело рассмотрено в его отсутствие. При этом, его защитник в суде заявила, что вину в совершении правонарушения ее подзащитный признал, пояснив, что он раскаялся в содеянном, извинился за свой поступок в интернете.
"Октябрьский районный суд Ижевска, исследовав материалы дела, в том числе протокол об административном правонарушении, рапорты сотрудников полиции, объяснения гражданина, скриншоты с указанных страниц, назначил мужчине наказание в минимальном размере, установленном санкцией статьи, в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей", пояснили агентству в ведомстве.
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5 июля, 16:50
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