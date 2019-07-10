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РИА Новости
Культура

Стинг отменил еще три концерта в Европе из-за плохого самочувствия

Вчера, 11:45
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© AP Photo / Invision/Matt SaylesМузыкант Стинг выступает с программой Englishman In New York на 60-й церемонии "Грэмми"
Музыкант Стинг выступает с программой Englishman In New York на 60-й церемонии Грэмми
© AP Photo / Invision/Matt Sayles
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Британский певец Стинг отменил еще три концерта в Европе из-за плохого самочувствия, говорится в сообщениях, опубликованных на странице музыканта в Twitter.
Отменен концерт Стинга в Мюнхене, который должен был состояться в среду, а также концерты в Штутгарте и чешском городе Славков-у-Брна, намеченные на 11 и 12 июля соответственно.
"Стинг искренне сожалеет о причиненных фанатам неудобствах", - говорится в сообщении.
Ранее было отменено выступление Стинга на фестивале Ghent Jazz Festival в городе Гент в Бельгии. В Twitter музыканта сообщалось, что выступление было отменено "по рекомендации врача".
Британский музыкант и певец Стинг. Архивное фото
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