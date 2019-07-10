МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Британский певец Стинг отменил еще три концерта в Европе из-за плохого самочувствия, говорится в сообщениях, опубликованных на странице музыканта в Twitter.
Отменен концерт Стинга в Мюнхене, который должен был состояться в среду, а также концерты в Штутгарте и чешском городе Славков-у-Брна, намеченные на 11 и 12 июля соответственно.
"Стинг искренне сожалеет о причиненных фанатам неудобствах", - говорится в сообщении.
Ранее было отменено выступление Стинга на фестивале Ghent Jazz Festival в городе Гент в Бельгии. В Twitter музыканта сообщалось, что выступление было отменено "по рекомендации врача".
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