В соцсети объявили сбор денег для башкирской кассирши

Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении более 1,5 миллиона рублей из кассы одного из банков города Салавата

УФА, 10 июл - РИА Новости. Уфимский общественник Азамат Галин рассказал РИА Новости о начале сбора пожертвований для башкирской кассирши Луизы Хайруллиной, подозреваемой в хищении более 20 миллионов рублей, для возмещения ущерба банку.

Хайруллина, которая исчезла 27 мая с мужем и двумя детьми, а впоследствии была задержана 4 июля на съемной квартире в Казани, предположительно, украла более 20 миллионов рублей из отделения Россельхозбанка в Салавате, где работала старшим кассиром. Возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение или растрата", Хайруллина арестована. Ее муж Марат, проходящий по делу как свидетель, заявил, что проиграл все деньги в азартные игры, и вознамерился просить у россиян помощи в сборе средств, чтобы вернуть их банку.

Галин сообщил, что создал группу "Фонд Луизы Хайруллиной" в социальной сети "ВКонтакте" , где указан номер карты кассирши, чтобы добровольцы могли перечислить ей деньги.

"У Луизы имеется карта Сбербанка. Эту карту передали ее адвокату. Адвокат намерен получить доверенность от Луизы. Денежные средства будут переданы в банк Россельхозбанк после фактического установления обстоятельств дела. В случае, если следствием будет установлено, что денежные средства похищены и находятся на тайниках и прочее, все поступившие денежные средства будут возвращены займодавцам и благотворителям", - говорится в сообщении администратора страницы фонда.