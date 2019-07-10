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РИА Новости

В соцсети объявили сбор денег для башкирской кассирши

Вчера, 11:45
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© пресс-служба МВД по Республике Башкортостан Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении более 1,5 миллиона рублей из кассы одного из банков города Салавата
Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении более 1,5 миллиона рублей из кассы одного из банков города Салавата
© пресс-служба МВД по Республике Башкортостан
УФА, 10 июл - РИА Новости. Уфимский общественник Азамат Галин рассказал РИА Новости о начале сбора пожертвований для башкирской кассирши Луизы Хайруллиной, подозреваемой в хищении более 20 миллионов рублей, для возмещения ущерба банку.
Хайруллина, которая исчезла 27 мая с мужем и двумя детьми, а впоследствии была задержана 4 июля на съемной квартире в Казани, предположительно, украла более 20 миллионов рублей из отделения Россельхозбанка в Салавате, где работала старшим кассиром. Возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение или растрата", Хайруллина арестована. Ее муж Марат, проходящий по делу как свидетель, заявил, что проиграл все деньги в азартные игры, и вознамерился просить у россиян помощи в сборе средств, чтобы вернуть их банку.
Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении более 1,5 миллиона рублей из кассы одного из банков города Салавата
9 июля, 12:26
Юрист: муж башкирской кассирши может стать подозреваемым по делу о хищении
Галин сообщил, что создал группу "Фонд Луизы Хайруллиной" в социальной сети "ВКонтакте", где указан номер карты кассирши, чтобы добровольцы могли перечислить ей деньги.
"У Луизы имеется карта Сбербанка. Эту карту передали ее адвокату. Адвокат намерен получить доверенность от Луизы. Денежные средства будут переданы в банк Россельхозбанк после фактического установления обстоятельств дела. В случае, если следствием будет установлено, что денежные средства похищены и находятся на тайниках и прочее, все поступившие денежные средства будут возвращены займодавцам и благотворителям", - говорится в сообщении администратора страницы фонда.
"Мы будем выкладывать ежедневно выписку счета Хайруллиной. На сегодняшний день средства пока не поступали", - пояснил собеседник агентства.
Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении более 1,5 миллиона рублей из кассы одного из банков города Салавата
9 июля, 17:29
"Просил вынести еще": история кассирши, мужа и пропавших миллионов
8444234217
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Республика БашкортостанРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Очень гуманно оказывать помощь больным на лечение, но оказывать помощь преступникам или банку, которого ограбили - это выше моего понимания!!!
10 июля, 12:05
Igor Loshkov
7202000
"...Рассказал РИА Новости о начале сбора пожертвований для башкирской кассирши Луизы Хайруллиной" - Я что-то не понял: она что, мало украла?
10 июля, 13:01
иеромонах Макарий
7110002
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Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении более 1,5 миллиона рублей из кассы одного из банков города Салавата
"Просил вынести еще": история кассирши, мужа и пропавших миллионов
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