Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-10T11:45Z
https://ria.ru/20190710/1556377979.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В МГЕР выступили за сохранение запрета на продажу алкоэнергетиков

Вчера, 11:45
143
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. "Молодая Гвардия Единой России" (МГЕР) выступает против инициативы стран Евразийского экономического союза добиться разрешения на продажу алкоэнергетиков в РФ, сообщает пресс-служба организации.
В России с 1 января 2018 года запрещено производство и оборот алкогольных энергетиков. Согласно протоколу консультаций в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), которые состоялись в апреле (имеется в распоряжении РИА Новости), в комиссию поступило письмо российской Ассоциации производителей по защите их прав на потребительском рынке относительно данного запрета. В соответствии с заключением комиссии, введение такого запрета следует рассматривать как препятствие, поскольку не соответствует ряду положений договора о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). В понедельник газета "Известия" сообщила, что вопрос о российском запрете на производство и оборот алкоэнергетиков планируется рассмотреть на заседании коллегии ЕЭК.
Посетители на украшенной в преддверии Нового года Красной площади. 3 декабря 2017
1 января 2018, 08:00
Нет — алкоэнергетикам, да — телемедицине: какие законы вступили в силу
"Хочу отметить, что при существовании в ЕАЭС общих правил, эта структура является гибкой: не раз отмечалась и находила подтверждение в процессе развития Союза наша готовность идти навстречу партнерам, делать исключения в адаптации таможенных пошлин для наибольшего учета интересов всех участников. Но Россия всегда будет придерживаться и вводить нормы, если это нужно для защиты здоровья граждан, ведь это касается вопросов национальной безопасности", — приводит пресс-служба МГЕР слова председателя координационного совета организации Дениса Давыдова.
Давыдов напомнил, что с апреля 2014 года "Молодая Гвардия" занималась "системным продвижением" в субъектах РФ законодательных актов, запрещающих продажу алкоэнергетиков. Так, только в Москве в 2015 году молодогвардейцы собрали более семи тысяч подписей за запрет алкоэнергетиков.
"Когда российский запрет на производство и оборот алкогольных энергетиков называют "препятствием" для стран Евразийского экономического союза, это идет вразрез с мнением российского общества, которое через свою гражданскую позицию, через проявление требований к власти поддержало запрет в абсолютном большинстве субъектов", - заключил председатель координационного совета МГЕР.
1500000
Обсудить 1
МГЕРЕвразийский экономический союзЕвразийская экономическая комиссияРоссияЭкономика
Рекомендуем
Министр ЕЭК назвал проблемы для развития кооперации стран ЕАЭС
РИА
Новости
Знак придорожной торговли не обезопасит торгующих бабушек, считает юрист
Слоган не воробей: какая реклама в России не нравится закону
На международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2019
Нижегородская область представила на ИННОПРОМ платформу для автоматизации
Лента
новостей
Выборы главного редактора радиостанции Эхо Москвы
Венедиктов сообщил, что ему предложили посетить Вышинского в СИЗО
Председатель правления форума Петербургский диалог с немецкой стороны Рональд Пофалла
На "Петербургском диалоге" в Бонне обсудят отмену виз для молодых россиян
Вино Шато Мухрани на полке супермаркета
ФАС не получала жалоб на рост цен на грузинские вина
Заседание Совета Федерации РФ. 22 мая 2019
Совфед одобрил закон об уведомлении об отказе от иностранного гражданства
Грузинская певица Нино Катамадзе во время выступления на шестнадцатом международном фестивале Усадьба JAZZ в музее-усадьбе Коломенское. 22 июня 2019
Пушков предложил запретить грузинской певице Катамадзе въезд в Россию
Женщина около разрушенного дома в городе Тулуне Иркутской области
В Иркутской области после паводка почти 50 тысяч человек сделали прививки
Автомобиль у здания Госдумы РФ
ГД приняла во II чтении законопроекты о воспрепятствовании работе медиков
Рабочие ООО Сименс технологии газовых турбин в цехе по восстановлению лопаток газовых турбин
Siemens провел переговоры с российскими поставщиками компонентов для турбин
Здание Государственной Думы РФ
ГД приняла законопроект о введении сбора за продажу билетов на автовокзалах
Здание Минэкономразвития России
Минэкономразвития усилит контроль за KPI в госкомпаниях
Первый заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ - главнокомандующего войсками национальной гвардии России генерал-полковник Сергей Меликов
Замдиректора Росгвардии Меликов может стать сенатором, сообщил источник
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:15Во Владивостоке посетитель подбросил на выставку пельмени из жвачки
11:14В МИД назвали задержание иранского судна в Гибралтаре возмутительным
11:12В ДНР рассказали о повреждениях энергетических объектов из-за обстрелов
11:12В Сирию за сутки вернулись более 1,7 тысячи беженцев
11:08Россия не против идеи подключить Китай к диалогу по СНВ, заявил Рябков
11:05В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
11:04В Генконсульстве рассказали о погибших в Греции россиянах
11:04Парализованный почти 11 лет француз умер в результате эвтаназии
11:00Москва не приемлет претензии США к России по ДРСМД, заявили в МИД
10:59Пуск "Протона" с Байконура снова оказался под угрозой
10:56Китай призвал к сдержанности в Ормузском проливе после инцидента
10:48В РАН рассказали о заказах на отправку космических туристов на МКС
10:47Украинский генерал заявил, что парад в Киеве состоится
10:45Рябков: если ДСНВ не продлят, ответственны за это будут США
10:34МИД: США так и не ответили на предложения по стратегической стабильности
10:33В ДНР сотрудники МЧС попали под обстрел украинских силовиков
10:32Россия призвала США к диалогу военных по стратегической стабильности
10:31Рябков: Иран более года проявлял терпение в связи с ситуацией вокруг СППД
10:29Ростехнадзор выявил около 250 нарушений при проверках из-за ЧП с "Дружбой"
10:28В МЧС заявили, что пострадавших после хлопка газа в Москве нет
Лента новостейМолния