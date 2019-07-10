В МГЕР выступили за сохранение запрета на продажу алкоэнергетиков

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. "Молодая Гвардия Единой России" (МГЕР) выступает против инициативы стран Евразийского экономического союза добиться разрешения на продажу алкоэнергетиков в РФ, сообщает пресс-служба организации.

В России с 1 января 2018 года запрещено производство и оборот алкогольных энергетиков. Согласно протоколу консультаций в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), которые состоялись в апреле (имеется в распоряжении РИА Новости), в комиссию поступило письмо российской Ассоциации производителей по защите их прав на потребительском рынке относительно данного запрета. В соответствии с заключением комиссии, введение такого запрета следует рассматривать как препятствие, поскольку не соответствует ряду положений договора о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). В понедельник газета "Известия" сообщила, что вопрос о российском запрете на производство и оборот алкоэнергетиков планируется рассмотреть на заседании коллегии ЕЭК.

"Хочу отметить, что при существовании в ЕАЭС общих правил, эта структура является гибкой: не раз отмечалась и находила подтверждение в процессе развития Союза наша готовность идти навстречу партнерам, делать исключения в адаптации таможенных пошлин для наибольшего учета интересов всех участников. Но Россия всегда будет придерживаться и вводить нормы, если это нужно для защиты здоровья граждан, ведь это касается вопросов национальной безопасности", — приводит пресс-служба МГЕР слова председателя координационного совета организации Дениса Давыдова.

Давыдов напомнил, что с апреля 2014 года "Молодая Гвардия" занималась "системным продвижением" в субъектах РФ законодательных актов, запрещающих продажу алкоэнергетиков. Так, только в Москве в 2015 году молодогвардейцы собрали более семи тысяч подписей за запрет алкоэнергетиков.