Синоптик рассказал об июльских погодных аномалиях

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Этим летом во многих регионах страны температура сильно отличается от нормы, на это влияет воздух из тропических и субтропических широт, сообщил РИА Новости замруководителя Ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

"Ситуация нестандартная. Температурный фон задают, начиная с весны, тропики и субтропики: Индия, Пакистан, Иран. Погода там влияет на погоду в России, а африканская погода влияет на Западную Европу. В этом году жаркий и сухой воздух оттуда вынесло на север через Монголию на юг Красноярского края, Омск, Новосибирск", — пояснил синоптик.

Цыганков рассказал, что если в начале месяца аномальная жара стояла в Эвенкии, то сейчас ее эпицентр сместился в Туву.

"Жара доходит до 35 градусов против обычных 25-27 градусов", — отметил он.

Кроме того, на восемь-двенадцать градусов выше нормы температура у побережья Тикси и Анадыря, она доходит до 38 градусов вместо обычных 15-18.

"Пояс высокой температуры тянется от Тикси на запад Якутии через Байкал, Иркутск, Бурятию. Если брать Улан-Удэ, то там где-то 25, выше на Байкал — 25, а дальше до 32", — сказал Цыганков.

Второй очаг тепла пришел через Среднюю Азию, Узбекистан, через Арал, вдоль Каспия. В связи с этим температура в Челябинске на четыре градуса превышает норму.

"Южнее к Казахстану еще выше — 32-34 градуса, а обычно 24-25", — уточнил синоптик.

В свою очередь, прохладу на севере европейской части России обеспечивает стационарный циклон.

В Ленинградской области и Карелии сейчас на восемь градусов ниже нормы, в Тверской области — на четыре, в Москве — на полтора градуса.