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РИА Новости

Синоптик рассказал об июльских погодных аномалиях

Вчера, 11:45
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМужчина отдыхает на Манежной площади в Москве
Мужчина отдыхает на Манежной площади в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мужчина отдыхает на Манежной площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Этим летом во многих регионах страны температура сильно отличается от нормы, на это влияет воздух из тропических и субтропических широт, сообщил РИА Новости замруководителя Ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

"Ситуация нестандартная. Температурный фон задают, начиная с весны, тропики и субтропики: Индия, Пакистан, Иран. Погода там влияет на погоду в России, а африканская погода влияет на Западную Европу. В этом году жаркий и сухой воздух оттуда вынесло на север через Монголию на юг Красноярского края, Омск, Новосибирск", — пояснил синоптик.

Цыганков рассказал, что если в начале месяца аномальная жара стояла в Эвенкии, то сейчас ее эпицентр сместился в Туву.
"Жара доходит до 35 градусов против обычных 25-27 градусов", — отметил он.
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Кроме того, на восемь-двенадцать градусов выше нормы температура у побережья Тикси и Анадыря, она доходит до 38 градусов вместо обычных 15-18.
"Пояс высокой температуры тянется от Тикси на запад Якутии через Байкал, Иркутск, Бурятию. Если брать Улан-Удэ, то там где-то 25, выше на Байкал — 25, а дальше до 32", — сказал Цыганков.
Второй очаг тепла пришел через Среднюю Азию, Узбекистан, через Арал, вдоль Каспия. В связи с этим температура в Челябинске на четыре градуса превышает норму.
"Южнее к Казахстану еще выше — 32-34 градуса, а обычно 24-25", — уточнил синоптик.
В свою очередь, прохладу на севере европейской части России обеспечивает стационарный циклон.
В Ленинградской области и Карелии сейчас на восемь градусов ниже нормы, в Тверской области — на четыре, в Москве — на полтора градуса.
"В Архангельске и Мурманске дневная температура восемь градусов, а норма — 16-18 градусов. Аномальное похолодание докатилось до Черного моря, там на 0,5 градуса ниже нормы", — заключил Цыганков.
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