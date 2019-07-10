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РИА Новости

В Иркутской области после паводка почти 50 тысяч человек сделали прививки

Вчера, 11:43
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкЖенщина около разрушенного дома в городе Тулуне Иркутской области
Женщина около разрушенного дома в городе Тулуне Иркутской области
© РИА Новости / РИА Новости
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Около 50 тысяч человек, в том числе порядка 17 тысяч детей, сделали прививки от инфекционных заболеваний после масштабного наводнения в Иркутской области, сообщил РИА Новости в среду представитель экстренных служб региона.
"Привиты 49,53 тысячи человек, из них 16,94 тысячи детей", - сказал собеседник агентства.
По его словам, речь идет о прививках от вирусного гепатита А, брюшного тифа, а также дизентерии.
С 25 июня наводнение затронуло 110 населенных пунктов Иркутской области. Пострадали более 10 тысяч жилых домов, в которых проживают свыше 34 тысяч человек. Погибли 24 человека.
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