В Иркутской области после паводка почти 50 тысяч человек сделали прививки

Женщина около разрушенного дома в городе Тулуне Иркутской области

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Около 50 тысяч человек, в том числе порядка 17 тысяч детей, сделали прививки от инфекционных заболеваний после масштабного наводнения в Иркутской области, сообщил РИА Новости в среду представитель экстренных служб региона.

"Привиты 49,53 тысячи человек, из них 16,94 тысячи детей", - сказал собеседник агентства.

По его словам, речь идет о прививках от вирусного гепатита А, брюшного тифа, а также дизентерии.