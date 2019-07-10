В Иркутской области после паводка почти 50 тысяч человек сделали прививки

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Около 50 тысяч человек, в том числе порядка 17 тысяч детей, сделали прививки от инфекционных заболеваний после масштабного наводнения в Иркутской области, сообщил РИА Новости в среду представитель экстренных служб региона.
"Привиты 49,53 тысячи человек, из них 16,94 тысячи детей", - сказал собеседник агентства.
По его словам, речь идет о прививках от вирусного гепатита А, брюшного тифа, а также дизентерии.
С 25 июня наводнение затронуло 110 населенных пунктов Иркутской области. Пострадали более 10 тысяч жилых домов, в которых проживают свыше 34 тысяч человек. Погибли 24 человека.