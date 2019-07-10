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РИА Новости

В Италии могут начать отбирать права за использование телефона за рулем

Вчера, 11:39
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© Fotolia / victorpr Молодой человек пользуется мобильным телефоном за рулем автомобиля
Молодой человек пользуется мобильным телефоном за рулем автомобиля
© Fotolia / victorpr
РИМ, 10 июл – РИА Новости. Профильная комиссия нижней палаты итальянского парламента одобрила новый дорожный кодекс, ужесточающий наказание за непристегнутый ремень безопасности и разговоры и переписку по телефону за рублем, пишет газета la Stampa. Новые изменения и окончательный текст правил предстоит принять палате депутатов на общем заседании.
Использование мобильного, а также других средств связи, отвлекающих от вождения, должно караться лишением прав от семи дней до двух месяцев с момента первого же нарушения.
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Специализированный портал La Legge per Tutti (Закон для всех) отмечает, штраф за подобный поступок будет доходить до 2,5 тысячи евро.
Водитель автомобиля теперь будет нести ответственность за непристегнутого пассажира. Штраф в таком случае коснется обоих, пишет la Stampa. Аналогичные меры предусмотрены для мотороллеров и мотоциклов в связи с необходимостью иметь шлемы как водителю, так и пассажиру.
Местным властей новый порядок даст возможность устанавливать специальные "розовые" зоны парковки – бесплатные для беременных женщин и семей с детьми до двух лет. Для инвалидов может стать бесплатной парковка на обычных местах, в то же время штраф для водителей, занимающих специальные места для инвалидов, будет увеличен вдвое.
При обсуждении новой редакции дорожного кодекса парламентарии отклонили предложение увеличить скорость движения на автомагистралях до 150 километров в час. Палате депутатов будет предложено провести эксперимент сроком на год на некоторых широкополосных участках, оснащенных приборами видеофиксации.
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