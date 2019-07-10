На "Петербургском диалоге" в Бонне обсудят отмену виз для молодых россиян

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Возможность отмены визового режима для молодых людей, выезжающих из России в Германию, станет темой для обсуждения на предстоящем форуме "Петербургский диалог", заявил председатель германского Координационного комитета форума Рональд Пофалла в интервью изданиям медиагруппы RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Межобщественный российско-немецкий форум "Петербургский диалог" состоится 18-20 июля в Бонне.

"Мы хотим в рамках рабочей группы гражданского общества обсудить безвизовый режим для молодежи", - заявил Пофалла.

Он отметил, что российская молодежь испытывает ряд сложностей при получении визы, которых можно было бы избежать. "В России есть ряд консульств. Однако чтобы получить визу, нужно, среди прочего, сдать электронный отпечаток пальца. Молодежь из провинции вынуждена проезжать сотни и тысячи километров, чтобы добраться до консульства. И затем им приходится платить много денег по российским меркам за визу. Эти ограничения необходимо преодолеть", - отметил он.

Возможность введения безвизового режима будет обсуждаться для возрастной группы до 25 лет.

Пофалла подчеркнул, что форум является встречей представителей гражданского общества России и Германии, однако "правительство знает, что ведутся подобные обсуждения". "Я не слышал решительного "Нет", но не хочу предвосхищать переговоры", - добавил он.