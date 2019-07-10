Министр ЕЭК назвал проблемы для развития кооперации стран ЕАЭС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл – РИА Новости, Ольга Ерачина. Член коллегии (министр) по промышленному и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Александр Субботин назвал проблемы для развития кооперационного потенциала стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в их числе информационный барьер, отсутствие общих бизнес-идей и доступности современных технологий для предприятий Союза.

"В первую очередь, это информационный барьер. Так, предприятия промышленности, а также научно-технические организации, инжиниринговые и торговые компании плохо знают рынок соседних стран, бизнес-партнеров", - сказал Субботин в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос о проблемах развития кооперации.

Он добавил, что вторая проблема заключается в отсутствии общих бизнес-идей для совместного сотрудничества при выходе на экспорт и формирования влияния на мировую торговлю в отдельных секторах экономики. По мнению министра, в настоящее время нужны масштабные проекты, влияющие на мировой рынок, где доля ЕАЭС может быть более 15% мирового рынка международной торговли. Субботин считает, что эти проекты могут находиться в области зерна, масложировой продукции, ядерного топлива, биотоплива, сельскохозяйственной, коммунальной и специальной техники, железнодорожной техники, энергомашиностроения.

Субботин уточнил, что третья проблема заключается в необходимости развивать торговую кооперацию в рамках ЕАЭС с увязкой к промышленному сотрудничеству. "Данная проблема находится в плоскости потребительских товаров, товаров повседневного спроса. У нас до сих пор слабо представлены на полках в магазинах товары государств-членов ЕАЭС", - подчеркнул министр.

Четвертая проблема - это необходимость развивать кооперацию в секторах услуг в рамках ЕАЭС, в том числе, развивая экспорт услуг с увязкой к промышленному сотрудничеству. Мировой рынок экспорта услуг оценивается в размере 5 триллионов долларов. ЕАЭС занимает 50-е место в рейтинге экспортера услуг.