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РИА Новости

Промсвязьбанк принял участие в международном форуме "Армия-2019"

Вчера, 11:43
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© РИА Новости

ПСБ, как опорный банк для оборонно-промышленного комплекса России, принял участие в Международном военно-техническом форуме "Армия-2019". Стенд банка на форуме.

ПСБ, как опорный банк для оборонно-промышленного комплекса России, принял участие в Международном военно-техническом форуме Армия-2019. Стенд банка на форуме
1 из 9

ПСБ, как опорный банк для оборонно-промышленного комплекса России, принял участие в Международном военно-техническом форуме "Армия-2019". Стенд банка на форуме.

© РИА Новости
© РИА Новости

Министр обороны России Сергей Шойгу торжественно открыл Международный военно-технический форум "Армия-2019" в подмосковном парке "Патриот".

Министр обороны России Сергей Шойгу торжественно открыл Международный военно-технический форум Армия-2019 в подмосковном парке Патриот
2 из 9

Министр обороны России Сергей Шойгу торжественно открыл Международный военно-технический форум "Армия-2019" в подмосковном парке "Патриот".

© РИА Новости
© РИА Новости

Промсвязьбанк за последнее время нарастил портфель кредитов предприятиям оборонно-промышленного комплекса почти до 250 миллиардов рублей. Глава банка Петр Фрадков отвечает на вопросы журналистов по итогам подписания ряда контрактов с предприятиями ОПК.

Промсвязьбанк за последнее время нарастил портфель кредитов предприятиям оборонно-промышленного комплекса почти до 250 миллиардов рублей. Глава банка Петр Фрадков отвечает на вопросы журналистов по итогам подписания ряда контрактов с предприятиями ОПК
3 из 9

Промсвязьбанк за последнее время нарастил портфель кредитов предприятиям оборонно-промышленного комплекса почти до 250 миллиардов рублей. Глава банка Петр Фрадков отвечает на вопросы журналистов по итогам подписания ряда контрактов с предприятиями ОПК.

© РИА Новости
© Фото : Промсвязьбанк

Министр обороны России Сергей Шойгу посетил стенд Промсвязьбанка.

Министр обороны России Сергей Шойгу посетил стенд Промсвязьбанка
4 из 9

Министр обороны России Сергей Шойгу посетил стенд Промсвязьбанка.

© Фото : Промсвязьбанк
© РИА Новости

Опорный банк российской оборонки — Промсвязьбанк — и Центр судоремонта "Звездочка" заключили на форуме кредитное соглашение. Средства пойдут на реконструкцию инфраструктурного объекта, который будет заниматься ремонтом надводных и подводных судов. Глава ПСБ Петр Фрадков и главком ВМФ Николай Евменов.

Опорный банк российской оборонки - Промсвязьбанк - и Центр судоремонта Звездочка заключили на форуме кредитное соглашение. Средства пойдут на реконструкцию инфраструктурного объекта, который будет заниматься ремонтом надводных и подводных судов. Глава ПСБ Фрадков и главком ВМФ Евменов
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Опорный банк российской оборонки — Промсвязьбанк — и Центр судоремонта "Звездочка" заключили на форуме кредитное соглашение. Средства пойдут на реконструкцию инфраструктурного объекта, который будет заниматься ремонтом надводных и подводных судов. Глава ПСБ Петр Фрадков и главком ВМФ Николай Евменов.

© РИА Новости
© РИА Новости

В выходные дни форум "Армия" посетили самые важные гости выставки. Продемонстрировать свои научные разработки и инновационные прототипы приехали "шустрики" — победители детского Всероссийского конкурса научно-технического творчества "ШУСТРИК".

В выходные дни форум Армия посетили самые важные гости выставки. Продемонстрировать свои научные разработки и инновационные прототипы приехали шустрики - победители детского Всероссийского конкурса научно-технического творчества ШУСТРИК
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В выходные дни форум "Армия" посетили самые важные гости выставки. Продемонстрировать свои научные разработки и инновационные прототипы приехали "шустрики" — победители детского Всероссийского конкурса научно-технического творчества "ШУСТРИК".

© РИА Новости
© РИА Новости

Школьники в возрасте от 8 до 13 лет (в основном младшего школьного возраста), умеющие строить инновационные конструкции, показали посетителям "Армии 2019" свои проекты.

Школьники в возрасте от 8 до 13 лет (в основном младшего школьного возраста), умеющие строить инновационные конструкции, показали посетителям Армии 2019 свои проекты
7 из 9

Школьники в возрасте от 8 до 13 лет (в основном младшего школьного возраста), умеющие строить инновационные конструкции, показали посетителям "Армии 2019" свои проекты.

© РИА Новости
© РИА Новости

В числе призовых — проект лунной базы, которая возводится с помощью сконцентрированным лучом солнечного света. Его представили 6-летние Александр и Владислав Таран и 8-летний Николай Тарасюк.

В числе призовых - проект лунной базы, которая возводится с помощью сконцентрированным лучом солнечного света. Его представили 6-летние Александр и Владислав Таран и 8-летний Николай Тарасюк
8 из 9

В числе призовых — проект лунной базы, которая возводится с помощью сконцентрированным лучом солнечного света. Его представили 6-летние Александр и Владислав Таран и 8-летний Николай Тарасюк.

© РИА Новости
© РИА Новости

Пожалуй, главным в конкурсе детского творчества было то, что именно вдохновляет ребят на их разработки. Для кого-то это сам процесс научного познания, а для других — решение конкретных проблем.

Пожалуй, главным в конкурсе детского творчества было то, что именно вдохновляет ребят на их разработки. Для кого-то это сам процесс научного познания, а для других - решение конкретных проблем
9 из 9

Пожалуй, главным в конкурсе детского творчества было то, что именно вдохновляет ребят на их разработки. Для кого-то это сам процесс научного познания, а для других — решение конкретных проблем.

© РИА Новости
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