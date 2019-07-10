Промсвязьбанк принял участие в международном форуме "Армия-2019"

ПСБ, как опорный банк для оборонно-промышленного комплекса России, принял участие в Международном военно-техническом форуме "Армия-2019". Стенд банка на форуме.
ПСБ, как опорный банк для оборонно-промышленного комплекса России, принял участие в Международном военно-техническом форуме "Армия-2019". Стенд банка на форуме.
Министр обороны России Сергей Шойгу торжественно открыл Международный военно-технический форум "Армия-2019" в подмосковном парке "Патриот".
Министр обороны России Сергей Шойгу торжественно открыл Международный военно-технический форум "Армия-2019" в подмосковном парке "Патриот".
Промсвязьбанк за последнее время нарастил портфель кредитов предприятиям оборонно-промышленного комплекса почти до 250 миллиардов рублей. Глава банка Петр Фрадков отвечает на вопросы журналистов по итогам подписания ряда контрактов с предприятиями ОПК.
Промсвязьбанк за последнее время нарастил портфель кредитов предприятиям оборонно-промышленного комплекса почти до 250 миллиардов рублей. Глава банка Петр Фрадков отвечает на вопросы журналистов по итогам подписания ряда контрактов с предприятиями ОПК.
Министр обороны России Сергей Шойгу посетил стенд Промсвязьбанка.
Министр обороны России Сергей Шойгу посетил стенд Промсвязьбанка.
Опорный банк российской оборонки — Промсвязьбанк — и Центр судоремонта "Звездочка" заключили на форуме кредитное соглашение. Средства пойдут на реконструкцию инфраструктурного объекта, который будет заниматься ремонтом надводных и подводных судов. Глава ПСБ Петр Фрадков и главком ВМФ Николай Евменов.
Опорный банк российской оборонки — Промсвязьбанк — и Центр судоремонта "Звездочка" заключили на форуме кредитное соглашение. Средства пойдут на реконструкцию инфраструктурного объекта, который будет заниматься ремонтом надводных и подводных судов. Глава ПСБ Петр Фрадков и главком ВМФ Николай Евменов.
В выходные дни форум "Армия" посетили самые важные гости выставки. Продемонстрировать свои научные разработки и инновационные прототипы приехали "шустрики" — победители детского Всероссийского конкурса научно-технического творчества "ШУСТРИК".
В выходные дни форум "Армия" посетили самые важные гости выставки. Продемонстрировать свои научные разработки и инновационные прототипы приехали "шустрики" — победители детского Всероссийского конкурса научно-технического творчества "ШУСТРИК".
Школьники в возрасте от 8 до 13 лет (в основном младшего школьного возраста), умеющие строить инновационные конструкции, показали посетителям "Армии 2019" свои проекты.
Школьники в возрасте от 8 до 13 лет (в основном младшего школьного возраста), умеющие строить инновационные конструкции, показали посетителям "Армии 2019" свои проекты.
В числе призовых — проект лунной базы, которая возводится с помощью сконцентрированным лучом солнечного света. Его представили 6-летние Александр и Владислав Таран и 8-летний Николай Тарасюк.
В числе призовых — проект лунной базы, которая возводится с помощью сконцентрированным лучом солнечного света. Его представили 6-летние Александр и Владислав Таран и 8-летний Николай Тарасюк.
Пожалуй, главным в конкурсе детского творчества было то, что именно вдохновляет ребят на их разработки. Для кого-то это сам процесс научного познания, а для других — решение конкретных проблем.
Пожалуй, главным в конкурсе детского творчества было то, что именно вдохновляет ребят на их разработки. Для кого-то это сам процесс научного познания, а для других — решение конкретных проблем.