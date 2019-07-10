Siemens подал заявку на СПИК для 100% локализации в РФ газовых турбин

Рабочие ООО "Сименс технологии газовых турбин" осматривают ротор с лопатками в цехе по восстановлению лопаток газовых турбин

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл - РИА Новости. Siemens подал официальное обращение в Минпромторг на заключение специального инвестконтракта (СПИК) для 100%-ной локализации в России производства газовых турбин большой мощности, сообщил президент компании Siemens в России Александр Либеров в интервью РИА Новости в рамках международной промышленной выставки "Иннопром".

"Интерес с нашей стороны к локализации производства в России сохраняется. 2 июля мы подали официальное обращение в министерство промышленности и торговли на заключение специального инвестиционного контракта. Мы предварительно обсудили с Минпромторгом условия этого контракта и надеемся на положительное решение", - сообщил Либеров.

По его словам, производство турбин будет локализовано на базе совместного предприятия Siemens и "Силовых машин" - СТГТ.

"Непосредственно сборка турбин – да. Отвечать за проект будет, конечно, СТГТ. Но различные компоненты будут производиться на предприятиях поставщиков", - пояснил Либеров.

В РФ не производятся собственные газовые турбины большой мощности, от 110 МВт и выше. Это основное оборудование на ТЭС с парогазовым циклом импортируется. При этом в 2019 году в России стартовала масштабная программа модернизации электростанций стоимостью 1,9 триллиона рублей. Среди ее ключевых требований - локализация производства в РФ необходимого оборудования.

Проект разработки отечественной турбины, правда пока не успешный, есть у совместного предприятия входящей в "Ростех" ОДК, "Интер РАО" и "Роснано". Кроме того, о планах разработки турбины заявили "Силовые машины" Алексея Мордашова. Параллельно крупные производители энергии прорабатывают варианты локализации выпуска турбин. "Интер РАО" ведет такие переговоры с GE, "Газпром энергохолдинг" – с Siemens, "РЭП Холдинг" – с Ansaldo, а также с Baker Hughes, a GE Company (в партнерстве с "Газпромом").

Агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает стратегическим информационным партнером Международной промышленной выставки "Иннопром".