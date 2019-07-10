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РИА Новости

Эксперты одобрили предложение ввести спецзнак для беременных за рулем

Вчера, 11:30
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкВодитель
Водитель
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Водитель. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Автоэксперты, опрошенные РИА Новости, одобрили предложение Госдумы обозначать спецзнаками машины с беременными за рулем или молодой матерью.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил главе МВД Владимиру Колокольцеву рассмотреть вопрос об установке на автомобилях специальных знаков, демонстрирующих, что за рулем находится беременная женщина или молодая мать.
"Почему бы и нет, неплохая идея. Как некая дополнительная информация, которая дает окружающим водителям сигнал о том, что здесь женщина с повышенной ответственностью, в положении или с ребенком. Возможно, это кого-то стимулирует аккуратнее ехать", - сказал РИА Новости заместитель руководителя Probok.net Андрей Мухортиков.
Подобной позиции придерживается и руководитель Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев.
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"Сама инициатива - хорошо. Вопрос здесь не что делать, а как это будет сделано. Сделать нужно... эту инициативу, чтобы она принесла максимальную эффективность... Я думаю, что, может быть, даже есть смысл попробовать ввести обозначение", - считает Канаев.
По его словам, знак, что ребенок в машине, уже есть, то есть можно будет трансформировать сам знак. "Сделать этот знак более привлекательным, ввести может быть какой-то стандарт, что грудные дети. Конечно, сами автовладельцы будут делать снисхождение", - добавил автоэксперт.
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РоссияОбщество
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