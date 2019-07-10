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РИА Новости

Спикер Рады призвал военных провести парад в Киеве

Вчера, 11:30
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСпикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий
Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий
© РИА Новости / Стрингер
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Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий. Архивное фото
КИЕВ, 10 июл - РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий раскритиковал решение президента Владимира Зеленского не проводить военный парад на День независимости и призвал военных 24 августа провести шествие по центральной улице Киева.
Ранее Зеленский заявил, что деньги на проведение военного парада на День независимости будут направлены военным. На премии выделят 300 миллионов гривен (11,7 миллиона долларов).
"Я неприятно поражён этим решением. Но будет ли парад, не им решать... Призываю всех, кто боролся за независимость Украины, участников революции достоинства, ветеранов, военных, волонтеров 24 августа выйти на Крещатик и пройти парадом независимости главной улицей страны", - сказал Парубий на заседании Рады в среду.
Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко также выразила мнение, что военный парад ко Дню независимости нужен "для отображения силы и мощи украинкой армии". "Отмена военного парада ко Дню независимости - жирный, стратегический минус. Этот парад нужен был гражданским - видеть, как меняется украинская армия, как набирается силы и мощи, как модернизируется. Этот парад нужен был военным - гордо пройтись по главному проспекту страны и продемонстрировать мощь", - написала Геращенко на странице в Facebook.
Независимость Украины была провозглашена 24 августа 1991 года в условиях острого общественно-политического и экономического кризиса в СССР. Создание нового государства было оформлено на всеукраинском референдуме, состоявшемся в декабре 1991 года, где 90,3% украинцев поддержали акт провозглашения независимости.
Петр Порошенко
9 июля, 20:34
Порошенко раскритиковал решение Зеленского не проводить военный парад
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Ирина ГеращенкоАндрей ПарубийВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
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