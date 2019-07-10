Спикер Рады призвал военных провести парад в Киеве

"Я неприятно поражён этим решением. Но будет ли парад, не им решать... Призываю всех, кто боролся за независимость Украины, участников революции достоинства, ветеранов, военных, волонтеров 24 августа выйти на Крещатик и пройти парадом независимости главной улицей страны", - сказал Парубий на заседании Рады в среду.