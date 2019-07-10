Травма едва не сорвала полет российского космонавта на МКС

Члены дублирующего экипажа МКС-59/60: Эндрю Морган, Александр Скворцов и Лука Пармитано на предполетной пресс-конференции с участием основного и дублирующего экипажей МКС. 13 марта 2019

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Российскому космонавту Александру Скворцову, которому в конце июля предстоит отправиться в третий полет на МКС, чуть не помешала сделать это спортивная травма, сообщил Космический центр "Южный" (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры - предприятия "Роскосмоса").

"Третий раз покорить космическое пространство едва не помешала травма, которую Александр Скворцов получил во время одного из спортивных занятий. Но упорный и волевой российский космонавт выздоровел и снова готов к полету", - говорится в видео, размещенном на YouTube-канале Космического центра "Южный".

Запуск пилотируемого корабля "Союз МС-13" ракетой-носителем "Союз-ФГ" с космодрома Байконур планируется на 20 июля в 19.28 мск. На нем на МКС полетят россиянин Александр Скворцов, итальянец Лука Пармитано и американец Эндрю Морган.

На видео Морган по-русски охарактеризовал корабль "Союз", на котором он в первый раз полетит в космос: "По-моему, "Союз" - очень красивый корабль и очень надежный корабль. Я горжусь лететь на "Союзе".