В московском метро запустили тематический поезд "Спасибо, донор!"

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Запуск брендированного поезда "Спасибо, донор!", посвященного службе крови и донорскому движению Москвы, состоялся 9 июля 2019 года в столичном метрополитене, сообщается на сайте Национального фонда развития здравоохранения.
Тематические вагоны расскажут пассажирам о появлении службы крови, донорстве и донорском движении Москвы, а также об интересных фактах и мероприятиях.
На специальных иллюстрациях Национального фонда развития здравоохранения размещена информация о проектах "Всероссийская премия за вклад в развитие донорства крови СоУчастие" и московский донорский марафон "Достучаться до сердец".
Состав тематического поезда "Спасибо, донор!" будет курсировать по Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена до конца года.
В рамках мероприятия организаторы вручали первым пассажирам тематические проездные карты "Тройка" с логотипом Центра крови им.О.К.Гаврилова.
Запуск поезда был подготовлен при поддержке ГБУЗ "Центр крови им. О.К.Гаврилова ДЗМ" и департамента здравоохранения города Москвы.