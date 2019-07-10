В московском метро запустили тематический поезд "Спасибо, донор!"

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Запуск брендированного поезда "Спасибо, донор!", посвященного службе крови и донорскому движению Москвы, состоялся 9 июля 2019 года в столичном метрополитене, сообщается на сайте Национального фонда развития здравоохранения.

Тематические вагоны расскажут пассажирам о появлении службы крови, донорстве и донорском движении Москвы, а также об интересных фактах и мероприятиях.

На специальных иллюстрациях Национального фонда развития здравоохранения размещена информация о проектах "Всероссийская премия за вклад в развитие донорства крови СоУчастие" и московский донорский марафон "Достучаться до сердец".

Состав тематического поезда "Спасибо, донор!" будет курсировать по Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена до конца года.

В рамках мероприятия организаторы вручали первым пассажирам тематические проездные карты "Тройка" с логотипом Центра крови им.О.К.Гаврилова.