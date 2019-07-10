Россия рассматривает Индию как важное направление для въездного туризма

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 июл - РИА Новости. Россия рассматривает Индию как одно из приоритетных направлений для развития въездного туризма, которое имеет огромный потенциал, сообщила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

"В Россию из Индии приезжают около 86 тысяч туристов. Из нашей страны в Индию - около 200 тысяч человек. Индия сейчас – один из наиболее быстро растущих рынков в мире. Мы видим огромный туристический потенциал этой страны с точки зрения въездного туристического потока и рассматриваем ее как один из приоритетных рынков", - отметила Зарина Догузова.

Главной задачей на сегодняшний день, по ее мнению, является увеличение турпотока из Индии в Россию.

"Даже то небольшое количество индийских туристов, которые въезжают на территорию нашей страны, отправляются в Москву и в Санкт-Петербург и не знают о других туристических регионах России", - рассказала Догузова, указав на необходимость наращивать как авиасообщение, так и информационное присутствие России в Индии.

Она также отметила, что в рамках своего визита в Нью-Дели планирует обсудить с представителями властей Индии перспективу увеличения числа прямых рейсов в Россию.