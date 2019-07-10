Грузия могла бы перенять у России правозащитный опыт, считают в Госдуме

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Для стабилизации обстановки в Грузии стране следовало бы перенять у России опыт правозащитной деятельности, считает глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.
В среду в Госдуме проходит расширенное заседание комитета по развитию гражданского общества с участием уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.
Гаврилов поблагодарил омбудсмена "за оперативную реакцию, связанную с конфликтом в Грузии, с нападением на депутатов".
"Очень жаль, что Грузия не входит в этот Евразийский альянс (омбудсменов), потому что следовало бы для стабилизации внутриполитического положения и имиджа Грузии, выстраивания демократической модели развития этой стране поучиться опыту правозащитной деятельности в нашей стране", - сказал Гаврилов на заседании комитета.
Ранее инцидент с Гавриловым, который также является президентом Межпарламентской ассоциации православия, привел к массовым протестам и росту напряжения в отношениях России с Грузией. Поводом для недовольства грузинской оппозиции стало то, что 20 июня во время сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в Тбилиси Гаврилов на правах президента этой организации занял кресло главы парламента Грузии.
Оппозиционеры после этого покинули зал, заседание прервалось, а затем парламент захватили радикалы. Как заявлял Гаврилов РИА Новости, ворвавшиеся в здание люди облили его водой и пытались отнять документы. Тбилиси захлестнули акции протеста, в ходе которых митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии МАП. Спецназ разогнал митинг, но на следующий день протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
На фоне этих событий президент РФ подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля и рекомендовавший туристическим операторам и агентам не продавать путевки в эту страну.