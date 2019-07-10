Грузия могла бы перенять у России правозащитный опыт, считают в Госдуме

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Для стабилизации обстановки в Грузии стране следовало бы перенять у России опыт правозащитной деятельности, считает глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.

В среду в Госдуме проходит расширенное заседание комитета по развитию гражданского общества с участием уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.

Гаврилов поблагодарил омбудсмена "за оперативную реакцию, связанную с конфликтом в Грузии, с нападением на депутатов".

"Очень жаль, что Грузия не входит в этот Евразийский альянс (омбудсменов), потому что следовало бы для стабилизации внутриполитического положения и имиджа Грузии, выстраивания демократической модели развития этой стране поучиться опыту правозащитной деятельности в нашей стране", - сказал Гаврилов на заседании комитета.

Ранее инцидент с Гавриловым, который также является президентом Межпарламентской ассоциации православия, привел к массовым протестам и росту напряжения в отношениях России с Грузией. Поводом для недовольства грузинской оппозиции стало то, что 20 июня во время сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в Тбилиси Гаврилов на правах президента этой организации занял кресло главы парламента Грузии.

Оппозиционеры после этого покинули зал, заседание прервалось, а затем парламент захватили радикалы. Как заявлял Гаврилов РИА Новости, ворвавшиеся в здание люди облили его водой и пытались отнять документы. Тбилиси захлестнули акции протеста, в ходе которых митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии МАП. Спецназ разогнал митинг, но на следующий день протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.