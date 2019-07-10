В ОНФ призвали увеличить количество парковочных мест для инвалидов

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Необходимо работать над тем, чтобы количество реальных парковочных мест для инвалидов было не ниже нормативного уровня, а также усилить контроль за тем, чтобы эти места не занимали другие граждане, заявил эксперт Общероссийского народного фронта (ОНФ) по вопросам социальной политики и делам инвалидов, гендиректор Национального центра проблем инвалидности Александр Лысенко.

Ранее глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский предложил разработать поправки в законодательство, которые бы запрещали штрафовать инвалидов за парковку вне спецмест на стоянках, если нет свободных мест. Эксперт ОНФ положительно оценил инициативу Совета Федерации, но подчеркнул, что, прежде всего, надо работать над доведением количества парковочных мест для инвалидов до требуемого законом о соцзащите уровня (10% от общего парковочного пространства).

"Прежде всего, необходимо довести число парковочных мест для инвалидов до нормативного уровня. Кроме того, такие места должны быть ближе к входу, чтобы сделать жизнь человека с ограничениями жизнедеятельности более комфортной... Необходимо усилить контроль, чтобы места, предназначенные для парковки инвалидов, занимала только эта категория граждан", – цитирует пресс-служба ОНФ слова Лысенко.

Он отметил, что в реальности количество парковочных мест для инвалидов значительно ниже, чем 10% от общего пространства. Так, у многих медицинских учреждений предусмотрено лишь одно-два места для инвалидов, а остальные находятся в зоне платной парковки. При этом Лысенко полагает, что увеличивать саму квоту для инвалидов в 10% парковочных мест не стоит.