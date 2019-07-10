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РИА Новости

Историк назвал статью о бое под Прохоровкой чудовищной ложью

Вчера, 11:19
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© Фото : страница Александра Форманчука в FacebookКрымский политолог Александр Форманчук
Крымский политолог Александр Форманчук
© Фото : страница Александра Форманчука в Facebook
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости. Крымский историк и политолог Александр Форманчук назвал статью в немецкой газете Die Welt о крупном танковом сражении под Прохоровкой между частями вермахта и советскими войсками в ходе оборонительной фазы Курской битвы, чудовищной ложью.
Ранее журналист Свен Феликс Келлерхофф, ведущий редактор исторического раздела Die Welt, опубликовал статью, в которой призвал снести памятник Победы на Прохоровском поле, установленный в память о погибших там в июле 1943 года. Он утверждает, что в этом районе не было крупного сражения и, соответственно, Красная армия не одержала победу в нем. При этом действия советских войск в сражении автор статьи называет "атакой камикадзе", заявляя, что советские танки "столпились перед узким мостом и стали идеальной мишенью для двух батальонов 2-го танкового корпуса СС".
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"Подобная статья – это акт чудовищной, сознательной и наглой лжи, извращения фактов Великой Отечественной войны и в целом Второй мировой войны. К сожалению, на западе углубляются процессы пересмотра итогов и хода войны. И этот процесс достиг беспринципных и бессовестных посылов", - сказал РИА Новости Форманчук.
По его словам, под Прохоровкой произошло самое крупное танковое сражение во Второй мировой войне, а битва на Курской дуге имела всемирно-исторического значение, так как привела к коренному перелому в войне в пользу Советского Союза.
"Все это факты, многократно проговоренные многими историками и свидетелями. Все это неоднократно доказано, и мы не нуждаемся сегодня в подтверждении этих фактов и в спорах c подобного рода лжежурналистами. Статья в немецкой газете оскорбляет память жертв войны", - сказал Форманчук.
Бронебойщики на Курской дуге
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Грудью на танки. Рассекречены подвиги участников Курской битвы
Бой под Прохоровкой — противостояние между частями вермахта и советскими войсками в ходе оборонительной фазы Курской битвы. Оно произошло 12 июля 1943 года на южном фасе Курской дуги в полосе Воронежского фронта.
В память о погибших под Прохоровкой к 50-летию Победы в 1995 году на месте сражения был открыт памятник - Звонница, а также храм Святых апостолов Петра и Павла, объединенные в музей-заповедник.
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Александр ФорманчукКрымРоссияПолитика
Популярные комментарии
В Германии запустили в действие технологию "окна Овертона" в отношении нашей Великой Отечественной войны! Всё идёт к тому, что скоро они сами себя будут уверять, что немецкие нацисты на Советский Союз не нападали и людоедских зверств на нашей земле они не совершали! А почему это происходит? Потому что мы сами их простили... Греция до сих пор требует от ФРГ контрибуцию за уничтоженную на их земле деревушку и казненных 200 человек... А у нас таких сожжённых деревушек с местными жителями было тысячи и тысячи...
10 июля, 11:41
Игорь Соколов
4600000
Поздно, батенька, спохватились. Демократия и есть одна сплошная чудовищная ложь.
10 июля, 11:24
vvab6
3210001
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