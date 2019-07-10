Историк назвал статью о бое под Прохоровкой чудовищной ложью

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости. Крымский историк и политолог Александр Форманчук назвал статью в немецкой газете Крымский историк и политолог Александр Форманчук назвал статью в немецкой газете Die Welt о крупном танковом сражении под Прохоровкой между частями вермахта и советскими войсками в ходе оборонительной фазы Курской битвы, чудовищной ложью.

Ранее журналист Свен Феликс Келлерхофф, ведущий редактор исторического раздела Die Welt, опубликовал статью, в которой призвал снести памятник Победы на Прохоровском поле, установленный в память о погибших там в июле 1943 года. Он утверждает, что в этом районе не было крупного сражения и, соответственно, Красная армия не одержала победу в нем. При этом действия советских войск в сражении автор статьи называет "атакой камикадзе", заявляя, что советские танки "столпились перед узким мостом и стали идеальной мишенью для двух батальонов 2-го танкового корпуса СС".

"Подобная статья – это акт чудовищной, сознательной и наглой лжи, извращения фактов Великой Отечественной войны и в целом Второй мировой войны. К сожалению, на западе углубляются процессы пересмотра итогов и хода войны. И этот процесс достиг беспринципных и бессовестных посылов", - сказал РИА Новости Форманчук.

По его словам, под Прохоровкой произошло самое крупное танковое сражение во Второй мировой войне, а битва на Курской дуге имела всемирно-исторического значение, так как привела к коренному перелому в войне в пользу Советского Союза.

"Все это факты, многократно проговоренные многими историками и свидетелями. Все это неоднократно доказано, и мы не нуждаемся сегодня в подтверждении этих фактов и в спорах c подобного рода лжежурналистами. Статья в немецкой газете оскорбляет память жертв войны", - сказал Форманчук.

Бой под Прохоровкой — противостояние между частями вермахта и советскими войсками в ходе оборонительной фазы Курской битвы. Оно произошло 12 июля 1943 года на южном фасе Курской дуги в полосе Воронежского фронта.