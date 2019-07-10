В комитете ГД по транспорту не поддержали идею знаков о беременных за рулем

В Красноярске придумали специальный знак для беременных водителей - "Нас в машине двое"

© Официальный сайт ГИБДД Красноярского края В Красноярске придумали специальный знак для беременных водителей - "Нас в машине двое"

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Выделив отдельными спецзаказами беременных за рулём, можно дойти до обозначения автомобилей по национальности, социальному статусу и вероисповеданию, необходимо искать иные подходы к наведению порядка в ПДД, считает член комитета Госдумы по транспорту и строительству Дмитрий Ионин.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил главе МВД Владимиру Колокольцеву рассмотреть вопрос об установке на автомобилях специальных знаков, демонстрирующих, что за рулем находится беременная женщина или молодая мать.

"Считаю, что, таким образом, можно дойти до обозначения автомобилей по национальности, социальному статусу, вероисповеданию и многому другому. В итоге все заднее стекло будет залеплено наклейками", - сказал Ионин РИА Новости.