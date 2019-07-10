Врачи продолжают попытки спасти правую руку у девочки из Ингушетии

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. У избитой девочки из Ингушетии наметились улучшения в левой руке, в правой нарушено кровоснабжение предплечья и кисти, рассказали РИА Новости в пресс-службе НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.

В детскую больницу Назрани 4 июля была доставлена девочка 2012 года рождения с множеством травм. Было возбуждено уголовное дело. Ребенка перевезли в Москву и госпитализировали в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля. Магасский районный суд в Ингушетии 6 июля арестовал на два месяца тетю избитой девочки, ее подозревают в истязаниях ребенка. По данным СК России, девочка воспитывалась в ее семье без оформления каких-либо документов, в том числе об установлении опеки. Сообщалось, что подозреваемая и ее супруг-полицейский имеют своих двоих детей, они переданы в реабилитационный центр.

"На сегодняшний день состояние больной стабилизировалось. Маркеры воспаления пришли фактически в норму, наметилась небольшая тенденция, но еще неустойчивая, к улучшению патологических изменений в левой руке", — сообщили в пресс-службе.

При этом отмечается, что в правой руке нарушено кровоснабжение.

"Диагностировано полное нарушение кровоснабжения правого предплечья и кисти. Четкой границы уровня необратимых изменений на плече и предплечье еще нет, что важно для определения уровня резекции. Заработали коллатерали плечевой артерии в области правого локтевого сгиба. Сегодня идет борьба за каждый сантиметр правой руки", — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что в настоящее время в лечении больной участвуют реаниматологи, хирурги, педиатры, психологи и другие специалисты.