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РИА Новости

Ученые рассказали, как защитить себя от диабета второго типа

Вчера, 11:16
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© Fotolia / Subbotina AnnaДевушка на диете
Девушка на диете
© Fotolia / Subbotina Anna
МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Опыты на мышах помогли немецким ученым раскрыть механизм накопления жира в поджелудочной железе и доказать, что периодические голодовки помогают защитить организм от развития диабета второго типа. Они рассказали об этом на ежегодной конференции Общества изучения пищевого поведения, проходившей в Утрехте.

"Мы показали, что жировые клетки напрямую влияют на работу островков в поджелудочной железе, вырабатывающих инсулин. Оказалось, что периодическое голодание действительно меняет характер их активности и предотвращает развитие диабета", — рассказывает Мэнди Стадьон (Mandy Stadion) из Института человеческого питания в Потсдаме (Германия).

По статистике ВОЗ, сейчас в мире насчитывается 347 миллионов больных сахарным диабетом, причем примерно 90% из них страдают от диабета второго типа, возникающего в результате роста невосприимчивости организма к инсулину. Около 80% больных диабетом проживают в странах с низким и средним уровнем дохода. К 2030 году диабет станет седьмой причиной смерти во всем мире.
Три года назад британские биологи обнаружили, экспериментируя на мышах, что причиной развития диабета второго типа было связано с ожирением поджелудочной железы и печени. Удаление всего грамма жира из этих органов полностью ликвидировало все симптомы болезни, в том числе и заставило остальные клетки тела "нормально" воспринимать молекулы инсулина.
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Позже они показали, что аналогичного эффекта можно добиться при помощи своеобразной "голодовки" – специальной диеты, очищающей поджелудочную железу и печень от излишков жира.
Стадьон и ее коллеги задумались о том, можно ли использовать аналогичные приемы не для избавления от диабета, а для того, чтобы защитить себя от его развития. Для ответа на этот вопрос ученые приобрели несколько десятков мышей и посадили их на крайне вредную диету, почти полностью состоявшую из жира.
Половина грызунов могла питаться неограниченным количеством пищи каждый день, а остальные животные получали доступ к ней каждый второй день, что имитировало периодические голодовки и специальную диету, придуманную британскими коллегами Стадьон.
Подобный прием, как показали наблюдения ученых, резко замедлил накопление жира в поджелудочной железе и в печени мышей. В среднем, эти органы содержали на 30% меньше липидов, чем аналогичные части тела грызунов из первой группы. Благодаря этому их кровь содержала такое же количество инсулина и глюкозы, как и у здоровых мышей из контрольной группы, несмотря на огромную разницу в потребляемых калориях.
Вдобавок, наблюдения за работой поджелудочной железы у тех и других грызунов раскрыли любопытный феномен – накопление жира в этом органе, вне зависимости от его количества в других частях тела, напрямую влияло на количество производимого инсулина.
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Жировые клетки, как обнаружили ученые, напрямую заставляли своих "соседей" вырабатывать больше этого гормона. Это вело к его постоянному избытку в организме, появлению инсулиновой невосприимчивости и развитию полноценного диабета после того, как островковые клетки начинали массово гибнуть от перегрузки.
Все это, как отмечают ученые, показывает, что диабет можно не только лечить при помощи подобных голодовок, но и предотвращать его развитие даже в тех случаях, если человек питается крайне калорийной и вредной диетой. Стадьон и ее коллеги надеются, что их открытие и опыты помогут медикам остановить эту эпидемию и уменьшить число жертв диабета по всему миру.
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