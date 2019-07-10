Siemens провел переговоры с российскими поставщиками компонентов для турбин

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл - РИА Новости. Siemens провел переговоры с российскими поставщиками компонентов для газовых турбин, передал техдокументацию, в частности, ОДК - на лопатки турбины, сообщил президент компании Siemens в России Александр Либеров в интервью РИА Новости в рамках международной промышленной выставки ИННОПРОМ.

"Не дожидаясь подписания специального инвестиционного контракта, мы провели большую работу по отбору, аудиту и квалификации российских поставщиков. Если говорить о локализации компонентов горячего тракта, то мы передали техническую документацию на лопатки ОДК-Сатурн, на основе которой предприятие сделает технико-коммерческое предложение по их изготовлению. Также документация на соответствующие компоненты была направлена в "Металлист-Самара" и ряду потенциальных производителей керамической плитки", - сообщил Либеров.

"В мае 2019 года мы договорились о стратегическом партнерстве и старте квалификации предприятия "БВК" в качестве поставщика стальных отливок деталей для газовой турбины... То есть по каждому узлу турбины у нас есть конкретный российский поставщик, с которым мы провели переговоры, который готов работать. Чтобы начать размещение конкретных заказов и наши поставщики, и мы хотим убедиться в наличии определенного политического решения по этому вопросу, то есть подписанного СПИКа", - рассказал Либеров.

Горячий тракт (камеры сгорания топлива и лопатки газовых турбин) - ключевая технология при производстве турбин для ТЭС, которую производители крайне редко передают новым партнерам или в другие страны. Как пояснял ранее РИА Новости директор департамента "Производство энергии и газ" Siemens Олег Титов, для Siemens литье лопаток осуществляют только шесть предприятий в Англии, Германии и США.

В РФ не производятся собственные газовые турбины большой мощности, от 110 МВт и выше. Это основное оборудование на ТЭС с парогазовым циклом импортируется. При этом в 2019 году в России стартовала масштабная программа модернизации электростанций стоимостью 1,9 триллиона рублей. Среди ее ключевых требований - локализация производства в РФ необходимого оборудования.

Проект разработки отечественной турбины, правда пока не успешный, есть у совместного предприятия входящей в "Ростех" ОДК, "Интер РАО" и "Роснано". Кроме того, о планах разработки турбины заявили "Силовые машины" Алексея Мордашова. Параллельно крупные производители энергии прорабатывают варианты локализации выпуска турбин. "Интер РАО" ведет такие переговоры с GE, "Газпром энергохолдинг" - с Siemens, "РЭП Холдинг" - с Ansaldo, а также с Baker Hughes, a GE Company (в партнерстве с "Газпромом").