В Раду внесли проект об уголовном наказании за непризнание Крыма украинским

Сейчас первая ее часть предусматривает до трех лет ограничения или лишения свободы за действия, цель которых — изменение границ, или за публичные призывы к этому; или от семи до 12 лет лишения свободы, если такие действия привели к гибели людей или другим тяжким последствиям.