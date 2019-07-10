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РИА Новости

В Раду внесли проект об уголовном наказании за непризнание Крыма украинским

Вчера, 11:07
38000
© РИА Новости / Александр Кириак / Перейти в фотобанкВид на генуэзскую крепость в Судаке
Вид на генуэзскую крепость в Судаке
© РИА Новости / Александр Кириак
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Вид на генуэзскую крепость в Судаке. Архивное фото
КИЕВ, 10 июл — РИА Новости. В Верховную раду поступил законопроект о введении уголовной ответственности за непризнание Крыма и части Донбасса украинскими территориями.
Документ предлагает уточнить статью 110 Уголовного кодекса страны "О посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".
Авторы инициативы — спикер Рады Андрей Парубий и депутаты парламента Виктория Сюмар и Мария Ионова — хотят пополнить перечень преступлений, которые относятся к этой статье, говорится в пояснительной записке к документу.
Сейчас первая ее часть предусматривает до трех лет ограничения или лишения свободы за действия, цель которых — изменение границ, или за публичные призывы к этому; или от семи до 12 лет лишения свободы, если такие действия привели к гибели людей или другим тяжким последствиям.
Парламентарии настаивают на таком же наказании за "умышленное непризнание" полуострова и юго-востока Украины подконтрольными Киеву.
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
8 июля, 17:54
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ДонбассВерховная Рада УкраиныКрымУкраинаВ мире
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10 июля, 11:20
ss.hichnik
6710004
И что от этого изменится? НИЧЕГО!!! Как был Крым российским, так и останется! Донбасс вряд ли вернётся в русофобскую Украину. Да и Украине в нынешних границах осталось находится года два, не больше. Зеленский последний президент Украины в нынешних границах! расползутся области.
10 июля, 11:37
Арсений Понфиленко
3510002
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