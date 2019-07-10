В Раду внесли проект об уголовном наказании за непризнание Крыма украинским

КИЕВ, 10 июл — РИА Новости. В Верховную раду поступил законопроект о введении уголовной ответственности за непризнание Крыма и части Донбасса украинскими территориями.
Документ предлагает уточнить статью 110 Уголовного кодекса страны "О посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".
Авторы инициативы — спикер Рады Андрей Парубий и депутаты парламента Виктория Сюмар и Мария Ионова — хотят пополнить перечень преступлений, которые относятся к этой статье, говорится в пояснительной записке к документу.
Сейчас первая ее часть предусматривает до трех лет ограничения или лишения свободы за действия, цель которых — изменение границ, или за публичные призывы к этому; или от семи до 12 лет лишения свободы, если такие действия привели к гибели людей или другим тяжким последствиям.
Парламентарии настаивают на таком же наказании за "умышленное непризнание" полуострова и юго-востока Украины подконтрольными Киеву.