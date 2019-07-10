Цветы у здания редакции "Говорит Москва" в память о главном редакторе радиостанции Сергее Доренко

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Журналиста Сергея Доренко оштрафовали за неправильную парковку через неделю после смерти.

В базе данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов фигурирует штраф на три тысячи рублей от 24 мая. В документе говорится, что нарушение было зафиксировано 16 мая.

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