МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Журналиста Сергея Доренко оштрафовали за неправильную парковку через неделю после смерти.
В базе данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов фигурирует штраф на три тысячи рублей от 24 мая. В документе говорится, что нарушение было зафиксировано 16 мая.
Сергей Доренко умер 9 мая в Москве, ему было 59 лет. Журналисту внезапно стало плохо, когда он ехал на мотоцикле. Судмедэксперты установили, что причиной смерти стал разрыв аневризмы грудной аорты.