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РИА Новости

Доренко оштрафовали за неправильную парковку через неделю после смерти

Вчера, 11:03
37740
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЦветы у здания редакции "Говорит Москва" в память о главном редакторе радиостанции Сергее Доренко
Цветы у здания редакции Говорит Москва в память о главном редакторе радиостанции Сергее Доренко
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Журналиста Сергея Доренко оштрафовали за неправильную парковку через неделю после смерти.
В базе данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов фигурирует штраф на три тысячи рублей от 24 мая. В документе говорится, что нарушение было зафиксировано 16 мая.
© ФССП РоссииСкриншот страницы ФССП России
Скриншот страницы ФССП России
© ФССП России
Скриншот страницы ФССП России
Сергей Доренко умер 9 мая в Москве, ему было 59 лет. Журналисту внезапно стало плохо, когда он ехал на мотоцикле. Судмедэксперты установили, что причиной смерти стал разрыв аневризмы грудной аорты.
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Сергей ДоренкоФедеральная служба судебных приставов РФОбщество
Популярные комментарии
Риа, привет! Вы понимаете разницу между датой составления постановления и днём фактического нарушения? mos.ru всегда открыт для вас, постановление 0356043010119021900030835 было составлено 19 февраля 2019 года, а само нарушение было совершено 15 февраля 2019 года. Не благодарите. [ссылка удалена]
10 июля, 12:34
Кирилл Хаустов
3420001
Я не понимаю. В чём заключается новость? Да, полагаю не настолько быстро работают базы данных. Всё таки там стараются чтобы данные хоть как то соответствовали истине, они же не журналисты, которым лишь бы набросить. Не стыдно? Хотя о чем я?
10 июля, 11:26
MrFiller
2500003
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