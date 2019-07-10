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РИА Новости

В красноярском Канске более 200 пострадавших от паводка получили выплаты

Вчера, 11:03
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© Фото : ГУ МЧС России по Красноярскому краю Ситуация в Канске Красноярского края
Ситуация в Канске Красноярского края
© Фото : ГУ МЧС России по Красноярскому краю
КРАСНОЯРСК, 10 июл - РИА Новости. Власти направили выплаты 232 пострадавшим от паводка в Канске в Красноярском крае, сообщила журналистам министр социальной политики региона Ирина Пастухова.
"На сегодня мы начали выплаты через наш выплатной центр в рамках материальной помощи в трудной жизненной ситуации - 232 выплаты уже направлены гражданам. Первая комиссия по выделению средств из резервного фонда в размере 50 тысяч рублей на семью также проходит сейчас. Первые 10 семей получат по 50 тысяч рублей в рамках поручения губернатора из резервного фонда. На сегодня принято почти 800 заявлений от граждан, которые обратились за помощью", - сказала Пастухова.
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Пострадавшим от паводка жителям Канска обещают максимальные компенсации
Ранее краевые власти сообщили, что все пострадавшие от паводка семьи получат максимально возможную выплату из резервного фонда - 50 тысяч рублей - вне зависимости от утраты имущества. Кроме того, жители могут рассчитывать на получение 10 тысяч рублей - единовременной адресной помощи из-за трудной жизненной ситуации.
Также помощь будет оказана потерявшим в паводке урожай с приусадебных участков. Организован прием заявок на обеспечение пострадавших древесиной для строительства, ремонта, реконструкции и отопления домов.
Паводковая ситуация осложнилась на востоке Красноярского края из-за дождей. В Канске был введен режим ЧС. В данный момент ситуация в городе стабилизировалась, восстановлены электроснабжение, водоотведение, дорожная инфраструктура, ситуация находится под контролем. Из-за большого объема осадков в Приангарье и Красноярском крае на реках Кан, Бирюса, Тасеева, Усолка, Агул, Уда сформировался дождевой паводок. Было подтоплено несколько региональных дорог и населенных пунктов.
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