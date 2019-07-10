В красноярском Канске более 200 пострадавших от паводка получили выплаты

КРАСНОЯРСК, 10 июл - РИА Новости. Власти направили выплаты 232 пострадавшим от паводка в Канске в Красноярском крае, сообщила журналистам министр социальной политики региона Ирина Пастухова.

"На сегодня мы начали выплаты через наш выплатной центр в рамках материальной помощи в трудной жизненной ситуации - 232 выплаты уже направлены гражданам. Первая комиссия по выделению средств из резервного фонда в размере 50 тысяч рублей на семью также проходит сейчас. Первые 10 семей получат по 50 тысяч рублей в рамках поручения губернатора из резервного фонда. На сегодня принято почти 800 заявлений от граждан, которые обратились за помощью", - сказала Пастухова.

Ранее краевые власти сообщили, что все пострадавшие от паводка семьи получат максимально возможную выплату из резервного фонда - 50 тысяч рублей - вне зависимости от утраты имущества. Кроме того, жители могут рассчитывать на получение 10 тысяч рублей - единовременной адресной помощи из-за трудной жизненной ситуации.

Также помощь будет оказана потерявшим в паводке урожай с приусадебных участков. Организован прием заявок на обеспечение пострадавших древесиной для строительства, ремонта, реконструкции и отопления домов.