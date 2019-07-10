Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-10T11:16Z
https://ria.ru/20190710/1556374503.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/152016/00/1520160064_0:0:3078:1731_1036x0_80_0_0_f82bd2e3be85b81f6bcf2e3d597bf8e3.jpg
РИА Новости
Туризм

В Праге туристы смогут отследить загруженность городского транспорта

Вчера, 11:16
192
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВид на Вацлавскую площадь в Праге
Вид на Вацлавскую площадь в Праге
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. В Праге пассажиры могут в режиме реального времени посмотреть на картах Google насколько загружены маршруты общественного транспорта, сообщает "Евро Пульс".
В приложении можно выбрать оценку заполняемости транспорта, где количество пассажиров на маршруте оценивается по шкале от одного (мало людей) до четырех (очень много людей).
Отследить можно загруженность любого вида городского транспорта – и наземного, и метро. Пользовательская информация будет накапливаться и сверяться с данными чешской транспортной компании PID – так что со временем оценки будут становиться более точными. Скоро похожая опция появится на Google Maps в Брно.
Это не первая попытка создать систему отслеживания заполняемости городского транспорта в Европе. Похожее приложение вместе со специальными датчиками в вагонах уже помогает пассажирам оценить загруженность электричек в Нидерландах.
Электронное табло с информацией о рейсах в аэропорту Шереметьево
4 июля, 18:27
Россия и Чехия договорились сохранить объем авиасообщения
200000
ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмЧехияПрага
Рекомендуем
Собор Святой Софии в Стамбуле
В Стамбуле волонтеры будут помогать туристам общаться с местными жителями
РИА
Новости
В России хотят ограничить врачебную тайну для наркозависимых
Участники фестиваля Сан-Фермин в Памплоне, Испания. 11 июля 2018 года
В Памплоне туристы пострадали во время забега быков
Украинский генерал заявил, что парад в Киеве состоится
Лента
новостей
Девушка в гамаке
Названы зарубежные страны — лидеры по поисковым запросам россиян
Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий
Спикер Рады призвал военных провести парад в Киеве
Страны мира. Индия
Россия рассматривает Индию как важное направление для въездного туризма
Горбатый кит, выпрыгивающий из воды. Архивное фото
В Шотландии появился маршрут с местами для наблюдения за китами
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
В ГД оценили идею советника Зеленского переименовать Россию и русский язык
Самолет авиакомпании Air France в аэропорту Руасси Шарль-де-Голль
"Эконалог" на авиарейсы из Франции появится в 2020 году
Пляж на побережье Эгейского моря. Греция, Халкидики, полуостров Кассандра
В Генконсульстве рассказали о погибших в Греции россиянах
Молодой человек пользуется мобильным телефоном за рулем автомобиля
В Италии могут начать отбирать права за использование телефона за рулем
Туристы во время экскурсии в зону отчуждения Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) имени Владимира Ильича Ленина в городе Припять
В Чернобыльской зоне отчуждения создадут зеленый коридор для туристов
В Красноярске придумали специальный знак для беременных водителей - Нас в машине двое
В комитете ГД по транспорту не поддержали идею знаков о беременных за рулем
Вид на генуэзскую крепость в Судаке
В Раду внесли проект об уголовном наказании за непризнание Крыма украинским
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:15Во Владивостоке посетитель подбросил на выставку пельмени из жвачки
11:14В МИД назвали задержание иранского судна в Гибралтаре возмутительным
11:12В ДНР рассказали о повреждениях энергетических объектов из-за обстрелов
11:12В Сирию за сутки вернулись более 1,7 тысячи беженцев
11:08Россия не против идеи подключить Китай к диалогу по СНВ, заявил Рябков
11:05В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
11:04В Генконсульстве рассказали о погибших в Греции россиянах
11:04Парализованный почти 11 лет француз умер в результате эвтаназии
11:00Москва не приемлет претензии США к России по ДРСМД, заявили в МИД
10:59"Замечание" возникло на ракете "Протон" на Байконуре, заявили в Роскосмосе
10:56Китай призвал к сдержанности в Ормузском проливе после инцидента
10:48В РАН рассказали о заказах на отправку космических туристов на МКС
10:47Украинский генерал заявил, что парад в Киеве состоится
10:45Рябков: если ДСНВ не продлят, ответственны за это будут США
10:34МИД: США так и не ответили на предложения по стратегической стабильности
10:33В ДНР сотрудники МЧС попали под обстрел украинских силовиков
10:32Россия призвала США к диалогу военных по стратегической стабильности
10:31Рябков: Иран более года проявлял терпение в связи с ситуацией вокруг СППД
10:29Ростехнадзор выявил около 250 нарушений при проверках из-за ЧП с "Дружбой"
10:28В МЧС заявили, что пострадавших после хлопка газа в Москве нет
Лента новостейМолния