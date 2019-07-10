В Праге туристы смогут отследить загруженность городского транспорта

МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. В Праге пассажиры могут в режиме реального времени посмотреть на картах Google насколько загружены маршруты общественного транспорта, В Праге пассажиры могут в режиме реального времени посмотреть на картах Google насколько загружены маршруты общественного транспорта, сообщает "Евро Пульс".

В приложении можно выбрать оценку заполняемости транспорта, где количество пассажиров на маршруте оценивается по шкале от одного (мало людей) до четырех (очень много людей).

Отследить можно загруженность любого вида городского транспорта – и наземного, и метро. Пользовательская информация будет накапливаться и сверяться с данными чешской транспортной компании PID – так что со временем оценки будут становиться более точными. Скоро похожая опция появится на Google Maps в Брно.