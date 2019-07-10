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РИА Новости

В России хотят ограничить врачебную тайну для наркозависимых

Вчера, 10:46
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Органы уголовно-исполнительной системы России могут получить доступ к информации о прохождении наркозависимыми назначенного судом лечения, а также медицинской или социальной реабилитации; соответствующие поправки в федеральный закон разработало министерство юстиции.
Согласно статье 72.1 УК РФ, суд может обязать осужденных наркозависимых пройти лечение от наркомании, а также медицинскую и социальную реабилитацию. При этом закон "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" не позволяет без согласия человека или его родственников предоставлять подобную информацию уголовно-исполнительным органам.
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
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Разработчики законопроекта хотят разрешить контролирующим органам получать информацию о прохождении осужденным наркозависимым гражданином лечения и реабилитации без согласия его или его родственников.
"Между тем в целях контроля за исполнением осужденным обязанности пройти лечение от наркомании и медицинскую и (или) социальную реабилитацию получение уголовно-исполнительными инспекциями в медицинских организациях соответствующей информации без согласия осужденного или его законного представителя не представляется возможным. В этой связи законопроектом предлагается дополнить пункт 3 части 4 статьи 13 Федерального закона № 323-ФЗ и установить, что при осуществлении контроля за исполнением осужденным обязанности пройти лечение от наркомании и медицинскую и (или) социальную реабилитацию соответствующие сведения предоставляются органу уголовно-исполнительной системы по его запросу без согласия осужденного или его законного представителя", - говорится в тексте пояснительной записки, опубликованной на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
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РоссияОбщество
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