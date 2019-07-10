Саакашвили назвал сообщения о драке с пенсионеркой "бандитской пропагандой"

КИЕВ, 10 июл — РИА Новости. Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили прокомментировал сообщения СМИ о том, что во время пикета в Одессе он ударил пенсионерку и сломал ей руку.
"Эта женщина выбежала из суда вслед за нами, выкрикивая протрухановские лозунги, и требовала, как и остальные проплаченные Трухановым, чтобы мы убирались из Одессы, при этом очень агрессивно размахивая обеими руками, которые никак не выглядели сломанными. Вот так примитивно работает бандитская пропаганда", — написал Саакашвили на Facebook.
Как сообщало местное издание Odessit.ua, накануне бывший грузинский лидер вместе со своими сторонниками организовал пикет около суда, где зачитывали приговор бывшему мэру Одессы Геннадию Труханову по делу о незаконной покупке завода "Краян". По информации издания, во время потасовки с оппонентами и охранниками Труханова Саакашвили ударил пожилую женщину, в результате та упала и сломала руку.
Одесский губернатор
Весной 2015 года Петр Порошенко предоставил Саакашвили гражданство Украины и назначил его губернатором Одесской области. Однако уже в следующем году глава государства уволил чиновника, заявив, что тот значительно ухудшил экономические показатели региона, а позже лишил Саакашвили гражданства и запретил въезд в страну.
В конце мая бывший президент Грузии вернулся на Украину после того, как новый украинский лидер Владимир Зеленский отменил указ о лишении его гражданства.
Партия Саакашвили "Движение новых сил" намерена участвовать на внеочередных выборах в Верховную раду, которые пройдут 21 июля.
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