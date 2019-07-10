Саакашвили назвал сообщения о драке с пенсионеркой "бандитской пропагандой"

"Эта женщина выбежала из суда вслед за нами, выкрикивая протрухановские лозунги, и требовала, как и остальные проплаченные Трухановым, чтобы мы убирались из Одессы, при этом очень агрессивно размахивая обеими руками, которые никак не выглядели сломанными. Вот так примитивно работает бандитская пропаганда", — написал Саакашвили на Facebook.