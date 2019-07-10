Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-10T10:41Z
https://ria.ru/20190710/1556373892.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155554/89/1555548959_0:33:3146:1802_1036x0_80_0_0_7b34366d82948e6d9592517851200fa3.jpg
РИА Новости

Саакашвили назвал сообщения о драке с пенсионеркой "бандитской пропагандой"

Вчера, 10:41
10571
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер политической партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Лидер политической партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили. Архивное фото
КИЕВ, 10 июл — РИА Новости. Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили прокомментировал сообщения СМИ о том, что во время пикета в Одессе он ударил пенсионерку и сломал ей руку.

"Эта женщина выбежала из суда вслед за нами, выкрикивая протрухановские лозунги, и требовала, как и остальные проплаченные Трухановым, чтобы мы убирались из Одессы, при этом очень агрессивно размахивая обеими руками, которые никак не выглядели сломанными. Вот так примитивно работает бандитская пропаганда", — написал Саакашвили на Facebook.

Как сообщало местное издание Odessit.ua, накануне бывший грузинский лидер вместе со своими сторонниками организовал пикет около суда, где зачитывали приговор бывшему мэру Одессы Геннадию Труханову по делу о незаконной покупке завода "Краян". По информации издания, во время потасовки с оппонентами и охранниками Труханова Саакашвили ударил пожилую женщину, в результате та упала и сломала руку.
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили на пресс-конференции в Киеве. 13 июня 2019
8 июля, 23:25
Саакашвили прокомментировал поведение телеведущего "Рустави 2"

Одесский губернатор

Весной 2015 года Петр Порошенко предоставил Саакашвили гражданство Украины и назначил его губернатором Одесской области. Однако уже в следующем году глава государства уволил чиновника, заявив, что тот значительно ухудшил экономические показатели региона, а позже лишил Саакашвили гражданства и запретил въезд в страну.
В конце мая бывший президент Грузии вернулся на Украину после того, как новый украинский лидер Владимир Зеленский отменил указ о лишении его гражданства.
Партия Саакашвили "Движение новых сил" намерена участвовать на внеочередных выборах в Верховную раду, которые пройдут 21 июля.
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко во время подачи документов в ЦИК Украины на регистрацию кандидата в президенты Украины
30 июня, 04:37
Ляшко и Саакашвили устроили перепалку в прямом эфире
4490012
Михаил СаакашвилиГрузияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 3 июля 2019
Зеленскому передали личное письмо от матери Вышинского, сообщил Венедиктов
РИА
Новости
Вид на генуэзскую крепость в Судаке
В Раду внесли проект об уголовном наказании за непризнание Крыма украинским
Цветы у здания редакции Говорит Москва в память о главном редакторе радиостанции Сергее Доренко
Доренко оштрафовали за неправильную парковку через неделю после смерти
Жители беседуют с советскими танкистами, освободившими Таллин
Эстония выразила протест России из-за салюта в честь освобождения Таллина
Лента
новостей
Конверты со штемпелем, посвященным трехлетию со дня подвига Героя России Магомеда Нурбагандова
Почта России выпустила штемпель с Героем России Нурбагандовым
Голуби
Магаданцы хотят оспорить запрет кормить голубей
Президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами и аспирантами во время посещения Уральского федерального университета имени Б.Н.Ельцина в Екатеринбурге. 9 июля 2019
Жители Грузии оценили решение Путина по санкциям
Георгий Габуния
Как мать Габунии отреагировала на скандал после оскорбления Путина
Пациент в коридоре
Совфед одобрил закон об упрощении процедуры подтверждения инвалидности
Мохсоголлохский детский дом
В Якутии детдом остался без средств из-за уголовного дела на воспитанника
Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении 20 миллионов рублей из кассы одного из банков города Салавата
Мужа кассирши, подозреваемой в краже из банка, задержали
Новый саркофаг Чернобыльской АЭС
На Украине ввели в эксплуатацию новый саркофаг Чернобыльской АЭС
Знак такси на автомобиле
Жительница Читы угнала такси и доехала на нем до дома
Бойцы Красной Армии обстреливают финские укрепления
В Ленинградской области нашли останки 99 красноармейцев
Стенд международного информационного агентства и радио Sputnik на международном форуме Арктика — территория диалога в Санкт-Петербурге
Литовская комиссия по телерадиовещанию запретила доступ к сайту Sputnik
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:15Во Владивостоке посетитель подбросил на выставку пельмени из жвачки
11:14В МИД назвали задержание иранского судна в Гибралтаре возмутительным
11:12В ДНР рассказали о повреждениях энергетических объектов из-за обстрелов
11:12В Сирию за сутки вернулись более 1,7 тысячи беженцев
11:08Россия не против идеи подключить Китай к диалогу по СНВ, заявил Рябков
11:05В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
11:04В Генконсульстве рассказали о погибших в Греции россиянах
11:04Парализованный почти 11 лет француз умер в результате эвтаназии
11:00Москва не приемлет претензии США к России по ДРСМД, заявили в МИД
10:59"Замечание" возникло на ракете "Протон" на Байконуре, заявили в Роскосмосе
10:56Китай призвал к сдержанности в Ормузском проливе после инцидента
10:48В РАН рассказали о заказах на отправку космических туристов на МКС
10:47Украинский генерал заявил, что парад в Киеве состоится
10:45Рябков: если ДСНВ не продлят, ответственны за это будут США
10:34МИД: США так и не ответили на предложения по стратегической стабильности
10:33В ДНР сотрудники МЧС попали под обстрел украинских силовиков
10:32Россия призвала США к диалогу военных по стратегической стабильности
10:31Рябков: Иран более года проявлял терпение в связи с ситуацией вокруг СППД
10:29Ростехнадзор выявил около 250 нарушений при проверках из-за ЧП с "Дружбой"
10:28В МЧС заявили, что пострадавших после хлопка газа в Москве нет
Лента новостейМолния