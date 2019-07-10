В Риме госпитализировали режиссера Тинто Брасса

РИМ, 10 июл - РИА Новости, Александр Логунов. Итальянский кинорежиссер Тинто Брасс попал в римскую больницу "Сант-Андреа" и находится в отделении интенсивной терапии, сообщает в среду итальянская газета Итальянский кинорежиссер Тинто Брасс попал в римскую больницу "Сант-Андреа" и находится в отделении интенсивной терапии, сообщает в среду итальянская газета Corriere della Sera

Мастер эротического кино накануне вечером, по словам его супруги, испытал резкий скачок температуры и был срочно госпитализирован. Состояние 86-летнего Брасса оценивается как тяжелое.

"Врачи проводят обследование, сейчас очень тонкая ситуация, он должен находиться под наблюдением", - заявила жена режиссера Катерина Варци.

В 2010 году Брасс перенес кровоизлияние в мозг. Оправившись от него, кинорежиссер приступил к обычной деятельности и работал над новым фильмом.