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РИА Новости
Культура

В Риме госпитализировали режиссера Тинто Брасса

Вчера, 10:42
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© AP Photo / Andrew MedichiniИтальянский кинорежиссёр Тинто Брасс
Итальянский кинорежиссёр Тинто Брасс
© AP Photo / Andrew Medichini
РИМ, 10 июл - РИА Новости, Александр Логунов. Итальянский кинорежиссер Тинто Брасс попал в римскую больницу "Сант-Андреа" и находится в отделении интенсивной терапии, сообщает в среду итальянская газета Corriere della Sera.
Мастер эротического кино накануне вечером, по словам его супруги, испытал резкий скачок температуры и был срочно госпитализирован. Состояние 86-летнего Брасса оценивается как тяжелое.
"Врачи проводят обследование, сейчас очень тонкая ситуация, он должен находиться под наблюдением", - заявила жена режиссера Катерина Варци.
В 2010 году Брасс перенес кровоизлияние в мозг. Оправившись от него, кинорежиссер приступил к обычной деятельности и работал над новым фильмом.
Тинто Брасс начинал как постановщик интеллектуального психологического кино, но всемирную славу ему принесли эротические фильмы. Помимо "Калигулы", он снял в этом жанре такие фильмы, как "Салон Китти", "Миранда", "Подглядывающий".
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