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РИА Новости

Турция продолжит бурение в водах Кипра, несмотря на реакцию Евросоюза

10:33
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АНКАРА, 10 июл – РИА Новости. Турция продолжит разведку месторождений углеводородов в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра, несмотря на негативную реакцию ЕС на эти действия, говорится в заявлении МИД страны.
В ИЭЗ Кипра находятся две турецкие буровые установки - "Фатих" и "Явуз". Греция и Кипр считают провокацией проведение турецким буровым судном геологоразведки в ИЭЗ Кипра, где найдены месторождения газа. Турция считает, что имеет право на природные богатства в регионе.
"В начале мая наш корабль "Фатих" начал бурение на западе от острова Кипр на континентальном шельфе, о котором наша страна заявила в ООН, в рамках лицензий, предоставленных нашим правительствам. Наше буровое судно "Явуз" было отправлен на юг от полуострова Карпаз для работы по лицензии, выданной правительством Турецкой Республики Северного Кипра… Турция сохраняет свои права на континентальном шельфе в Восточном Средиземноморье и будет продолжать защищать права турецкой общины Кипра на его шельф", - говорится в заявлении.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
01:46
США призвали Турцию остановить бурение в территориальных водах Кипра
Отмечается, что членство Кипра в ЕС не дает права греческой общине острова "узурпировать законные права и интересы турок-киприотов".
"С учетом этого мы отвергаем заявления, сделанные МИД Греции и властями ЕС, которые считают эту деятельность нашей страны незаконной. В этих заявлениях не упоминаются турки-киприоты, которые являются соучредителем Республики Кипр… Таким образом, ЕС стал участником этой несправедливости и не сможет взять на себя роль нейтрального посредника в переговорах по урегулированию кипрского вопроса", - отмечается в заявлении.
Ранее МИД Греции осудил бурение, которое Турция ведёт в территориальных водах Кипра, и потребовал немедленно прекратить его. Саммит ЕС ранее выразил обеспокоенность "незаконной буровой деятельностью" Турции в Восточном Средиземноморье, поддержал поручение для ЕК и дипслужбы выработать "точечные меры" и выразил готовность "реагировать адекватно" на события.
Афины
Вчера, 23:52
Греция потребовала от Турции прекратить незаконное бурение в водах Кипра
Как заявила официальный представитель госдепа Морган Ортагус, США считают действия Турции в территориальных водах Кипрах "провокационным шагом" и призывают Анкару остановить бурение.
Как заявили в понедельник в МИД РФ, Москва обеспокоена действиями Турции в исключительной экономической зоне Кипра, призывает стороны воздерживаться от шагов, способных вызвать эскалацию.
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